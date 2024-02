Retrait de la licence de Walf : 50 agents virés dans l’immédiat

Les conséquences économiques et sociales du retrait de la licence de Walfadjri sont énormes. Interrogé par L’OBS, le PDG du Groupe Cheikh Niass déclare qu’ils seront contraints de mettre une bonne partie du personnel au chômage technique.

Dans l’immédiat, une cinquantaine d’agents seront envoyés au chômage et une centaine à court et moyen terme », a annoncé Cheikh Niass. « Il faut savoir que nous n’avons pas le choix. Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous allons nous séparer d’eux (…) Nous sommes obligés de fermer certaines départements pour nous consacrer au digital ou encore à la radio »? a-t-il souligné. Le groupe Walfadjri compte un peu plus de 200 employés.