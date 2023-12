Retour au Sénégal: Les préparatifs déjà finalisés pour Karim Wade

Après sept années d’exil , Karim Wade, est en train de finaliser les préparatifs pour son retour imminent au Sénégal. Aprés avoir été désigné comme candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) pour l’élection présidentielle de février 2024. Selon la source, dès son arrivée, il prévoit de rendre visite aux khalifes généraux et guides religieux du pays pour témoigner son respect et solliciter leurs bénédictions.

Des son arrivé au Sénégal, Karim Wade débutera par une tournée dans la région de Saint-Louis, incluant des étapes clés comme Richard-Toll, Dagana, et Podor. Il se rendra également dans la région de Matam, où il jouit d’un soutien considérable comme Kalidou Diallo, ancien ministre, et Sada NDiaye, ancien Directeur général du Coud et maire de N’Guidjilone.

En préparation à son retour, des membres éminents du Pds sillonnent déjà le pays, organisant des rencontres et des rassemblements pour consolider le soutien local. Ces efforts ont déjà porté leurs fruits, avec plusieurs ralliements significatifs de hauts responsables de Benno dans diverses communes.