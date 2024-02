Report des élections présidentielles : Plusieurs institutions pressent les autorités sénégalaises de fixer une nouvelle date

La CEDEAO, Washington et d’autres institutions ont tous exprimé samedi leurs ‘’préoccupations’’ relatives aux circonstances ayant conduit au ‘’report » de l’élection présidentielle au Sénégal, pressant notamment les autorités sénégalaises de fixer une nouvelle date pour le scrutin.

Aprés la décision du Chef de l’Etat Macky SALL de reporter les élections présidentielles. La Commission de la CEDEAO exprime en premier sa préoccupation. Après avoir ‘’pris note’’ de la décision prises par les autorités sénégalaise de reporter l’élection présidentielle du 25 février, la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest exhorte la classe politique sénégalaise à donner la priorité au dialogue et à la collaboration en vue de parvenir à la tenue d’une élection transparente, inclusive et crédible.

La CEDEAO n’a pas, dans le même temps, manqué de saluer la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat, rapporte le communiqué. Elle encourage ainsi le chef de l’Etat sénégalais à continuer de défendre et protéger la longue tradition démocratique du Sénégal.

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) avait demandé et obtenu la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire après l’invalidation de la candidature de Karim Wade à l’élection présidentielle pour cause de double nationalité. Le PDS a émis des accusations de corruption présumée à l’encontre de certains membres du Conseil constitutionnel, chargé de l’examen des candidatures à ce scrutin.

Les États-Unis se sont déclarés « profondément préoccupés » par l’annonce du report de la présidentielle initialement prévue le 25 février prochain et ont demandé qu’une nouvelle date soit fixée avec l’engagement des acteurs concernés pour une élection « libre et équitable ». « Nous sommes profondément préoccupés par la perturbation du calendrier électoral présidentiel », écrit le Bureau des Affaires africaines du département d’État dans un message publié sur le réseau social X, ex-Twitter.

Washington « exhorte tous les participants au processus électoral sénégalais à s’engager pacifiquement dans l’effort important visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d’une élection libre et équitable », en rappelant que l’existence au Sénégal d’une « forte tradition de démocratie et de transition pacifique du pouvoir ». Le département d’État américain note également que le président Sall a réitéré sa décision de ne pas se présenter à l’élection.

Macky Sall a dans le même temps annoncé qu’il engagerait un dialogue national ouvert afin de « réunir les conditions d’une élection libre, transparente, inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié », sans annoncer la date de sa tenue.