Report des élections présidentielle: F24 dénonce avec la plus vive énergie

Le F24 dénonce, à nouveau, avec la plus vive énergie la forfaiture dont s’est rendu coupable le Président de la République en décidant, sur des bases fallacieuses, d’annuler l’élection présidentielle du 25 février 2024. F24 estime que le Président de la République s’est, ni plus ni moins, adonné à un coup d’état constitutionnel et institutionnel. En effet cette décision inique et antirépublicaine n’a aucun fondement juridique ou contextuel. Elle fait suite à une entreprise de sabotage systématique du processus électoral au cours duquel nous avons pu noter une CENA mal mise en place, de nombreuses anomalies constatées sur le fichier des électeurs qui a abouti à la spoliation de plusieurs candidats dans des conditions non encore élucidées.

Suite à ce coup d’état perpétré par Macky SALL, F24 demande à la CEDEAO, à l’Union Africaine et à la communauté internationale de sanctionner Macky SALL et ses alliés. F24 soucieux de la préservation de la démocratie, dans un Sénégal de paix, appelle le peuple Sénégalais à la résistance contre ce coup bas porté à son droit intangible de se choisir ses dirigeants aux dates et années prévues par la constitution du Sénégal.

F24 remarque aussi les tentatives menées par les partisans du pouvoir en place de faire croire, au niveau des médias nationaux et internationaux que l’initiative de cette annulation du scrutin du 25 février 2024 est une demande de l’opposition Sénégalaise. Cela est, n’en doutons point, une justification fallacieuse, malhonnête et malhabile car le monde entier a compris les véritables soubassements de cette forfaiture et a déjà manifesté sa réprobation vis-à vis de cette envie de Macky SALL de se maintenir indéfiniment au pouvoir.

F24 exige l’annulation immédiate par le Président Macky SALL du décret scélérat du 3 février 2024 ainsi que la non promulgation de la loi de l’assemblée nationale modifiant l’article 31 de la constitution du Sénégal. Nonobstant, F24 demande au Conseil Constitutionnel de prendre en marche le train de l’histoire et de refuser toute validation de cette loi anticonstitutionnelle. F24 appelle et encourage le peuple du Sénégal à manifester à tout moment bruyamment avec l’aide de comités locaux de F24, dans tous les quartiers et villages du territoire national et aussi dans la diaspora.

De même F24 appelle le peuple à fédérer toutes ses actions de contestation et de manifestation avec F24 afin que notre action soit plus efficace pour l’obtention de la reprise du processus électoral normal. F24 félicite aussi la société civile pour sa mobilisation dans ces moments troubles de la vie de nation Sénégalaise et l’encourage à continuer ses actions Afin d’aller à des élections libres et apaisées, F24 exige :

– La libération des détenus politiques

– Le rétablissement du signal et de la licence de « WALFADJRI TV »

– La poursuite de la campagne électorale et du processus électoral

– Que les forces de l’ordre respectent le droit de manifestation que confère la constitution au peuple Sénégalais et leur demande d’encadrer les manifestants au lieu de chercher à les réprimer et à les gazer.