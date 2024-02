Report des élections:  » Il y’a pas de raisons valables pour reporter les élections » Ndiobo Sène responsable Grand parti département Pikine

L’annonce du report de l’élection présidentielle au Sénégal par le président de la République, Macky Sall, continue de susciter des réactions chez bon nombre de citoyens mais aussi chez les responsables politiques. L’exemple de la démocratie en Afrique de l’Ouest est-il en train de perdre ce prestige ? chose que semble confirmer le responsable Ndiobo Sène responsable Grand parti département Pikine, coordinateur Des jeunes du département de Pikine. L’élection présidentielle qui était prévue pour le 25 février prochain au Sénégal ne se tiendra plus à cette date. Une décision prise par le président Macky Sall qui a en effet terminé son mandat.

Le mandat de Macky Sall est au centre d’un débat houleux au sein de nombreuses formations politiques. Une décision qui n’a pas laissé indifférent Ndiobo Sène, responsable Grand parti département Pikine, coordinateur Des jeunes du département de Pikine. Selon lui, Macky Sall a juste trahi le peuple Sénégalais qui était préparé pour un changement le soir du 25 Février 2024. Cette décision de report profite au chef de l’Etat déclare Ndiobo SENE, car il n’a plus la confiance des Sénégalais de même qu’au sein de son Parti. Maintenant il veut profiter du temps de ce report pour chercher des solutions surtout en ce qui concerne le problème de leur candidat pour les élections présidentielles. Selon lui, « ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin ».

Le seul problème, c’est les pertes notées car notre leader Malick Gackou avait déjà beaucoup investi en termes financiers mais avec tout le travail fourni durant les parrainages. Il y avait aussi le problème de recalage de Malick Gackou qui avait obtenu près de 54.00 parrainages validés. Si on le comparé à d’autres candidats, Malick Gackou a été le meilleur.

Maintenant ce report de l’élection présidentielle, initialement prévue le 25 février 2024 nous surprend et n’est pas du tout normal dans un pays dit démocrate. Moi, en tant que jeune du Grand Parti, je condamne cette décision et demande que tout bon citoyen que Macky Sall revienne à la raison. C’est la première fois dans l’histoire du Sénégal que des élections sont reportées et cette décision de report pourrait plonger le pays dans une crise institutionnelle qui, selon lui, pourrait nuire à la crédibilité de notre pays mais aussi des institutions.