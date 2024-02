Report de l’élection Présidentielle: YAW plus déterminé que jamais

La coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse hier pour commenter l’actualité politique. A l’occasion, Déthié Fall a rappelé l’importance de parler à la population et énoncé l’impact du report des élections sur le combat pour la liberté et la démocratie au Sénégal. Selon lui, le report a été orchestré pour entraver la participation de YAW, mais il assure que la coalition est prête et expérimentée.

La décision du président de la République de repousser le scrutin est au cœur des préoccupations de la coalition Yewwi Askan Wi, qui envisage de mettre en œuvre différents plans de pour contester cette mesure. « Au cours des trois dernières années, nous avons porté le combat pour la liberté et la démocratie, et YAW ne faillira jamais à cette cause. En ce qui concerne le report de l’élection, YAW est l’une des raisons de ce retard.

Tout cela semble être une tentative de nous mettre des bâtons dans les roues et de s’assurer que YAW ne participe pas à cette élection », a fait savoir Déthié Fall. Il a affirmé que pour Macky Sall, six (6) candidats de YAW font partie de la sélection des candidats. « Ce qu’il ignore, c’est que nous avons une grande expérience, et il est conscient que si des élections sont organisées, YAW sera inévitablement le gagnant. Il sait également que son candidat ne parviendra pas au deuxième tour. C’est la réalité, et c’est pourquoi, brusquement, il a interrompu le processus électoral. Cependant, c’est une cause perdue.

Et d’ajouter que la coalition a toujours travaillé avec rigueur et efficacité, estime que le président Macky Sall ne parvient toujours pas à comprendre que leur dynamique victorieuse est enclenchée depuis longtemps. Tout ce qu’il faut exiger pour que le Sénégal redevienne la grande démocratie qu’il a toujours été, selon certains d’entre eux », ajoute-t-il. Il a également appelé au respect de la Constitution qui « passe nécessairement par le respect du calendrier électoral avec un scrutin qui doit se tenir à date échue ». Sur ce, le président du PRP a appelé les Sénégalais à maintenir leur position et exige de Macky Sall d’organiser proprement son départ le 2 avril. ‘’Ce report est un défi pour tous les Sénégalais. Macky Sall a fermé la porte de l’histoire en choisissant la sortie par la petite porte. Il a décidé de prolonger le pays dans une situation indescriptible. Il n’a pas le droit de paralyser le pays pour ses propres intérêts.

À cause de lui, le respect que le Sénégal avait acquis dans le monde entier a été bafoué, et nous sommes aujourd’hui critiqués partout. À Macky Sall, nous disons qu’il doit organiser proprement son départ le 2 avril, car à partir de ce jour, il ne sera plus considéré comme le président du Sénégal. YAW mènera la lutte pour la liberté et la démocratie et vaincra. Nous ferons tout ce qui est nécessaire jusqu’au 2 avril. Passée cette date, il ne le sera plus. Qu’il organise les élections afin que YAW prenne le pouvoir, car c’est nous que la population a choisi’’, a-t-il déclaré. Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), a exhorté les militants à rester unis. Ce malgré les tentatives de division et les rumeurs.

Aux militants, dit-il, il faut resserrer les ‘’rangs et ne pas prêter attention aux rumeurs ni laisser place aux tentatives de division. Depuis 3 ans, on essaie de me diviser avec Ousmane Sonko, mais cela ne réussira jamais. Restez unis. Parfois, ils nous infiltrent, et il ne faut pas leur permettre d’atteindre leur objectif. YAW dévoilera un plan d’action qui forcera Macky Sall à respecter le calendrier électoral’’. ‘’Nous allons nous ouvrir à toutes les associations qui se sont prononcées sur la situation du Sénégal. Nous demandons la mobilisation, car YAW continuera le combat. Macky Sall a décidé, par le biais de son stylo, de s’octroyer un mandat que nous ne lui accordons plus’’, a-t-il fait savoir.

‘’Le mandat du Président Sall prend fin le 02 Avril’’, Cheikh Tidiane Dièye

De son côté Cheikh Tidiane Dièye a soutenu qu’il appartient au Chef de l’Etat de choisir entre l’honneur et le déshonneur. « Il a le choix devant lui, il peut encore le faire. Nous lui souhaitons une sortie encore honorable si cela est aujourd’hui possible. Il faut dire que Macky a fait tellement de mal, j’ai en pensé ces trois derniers jeunes tombés, il y a quelques jours, fauchés à la fleur de l’âge parce que simplement ils étaient sortis le drapeau à la main pour scander « un peuple un but une fois », s’est indigné le président de ‘’Avenir/Sénégal Binu Beug’’. Et de souligner que le mandat du Président Sall prend fin le 02 Avril.

MADA NDIAYE