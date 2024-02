REPORT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE L’ordre des avocats appelle au respect de la Constitution

À travers un communiqué rendu public, l’ordre des avocats du Sénégal a invité les autorités du pays à respecter scrupuleusement la Constitution. Le barreau du Sénégal estime que « la décision de reporter l’élection présidentielle met « en péril » la stabilité du Sénégal » et exige, par ailleurs, que les responsabilités soient situées par rapport à la mort de trois manifestants.

Le Conseil de l’ordre des avocats a enfin donné son avis tant attendu sur le report de la présidentielle. D’emblée, le barreau du Sénégal indique que les décisions prises par les hautes autorités et institutions du pays à savoir la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire sur d’éventuels faits de corruption de membres du Conseil constitutionnel, l’abrogation par le président de la République du décret portant convocation du corps électoral et la décision de l’Assemblée nationale de fixer l’élection présidentielle au 15 décembre prochain sont « graves » et « porteurs d’incertitudes » et mettent « en péril » la stabilité et le respect des institutions.

Dans ce sillage, l’ordre des avocats qui se dit soucieux de la préservation des valeurs de l’Etat de droit et rigoureusement attaché aux principes de légalité, proscrit toute atteinte à l’ordre constitutionnel qui viole, selon lui, les principes démocratiques et pourrait installer le pays dans un cycle de violence et d’insécurité majeures. Dans cette même dynamique, le Barreau du Sénégal condamne toute violence dans l’espace social et déplore les dégâts matériels. Tout en appelant à la retenue et à l’apaisement des populations notamment de la jeunesse, le conseil de l’ordre des avocats exige que les responsabilités soient situées par rapport à la mort des manifestants afin que les auteurs d’abus ou de forfaits soient sanctionnés et les victimes dédommagées.

Ainsi, pour le barreau, la liberté de manifester garantie par la Constitution ainsi que l’exigence du maintien de l’ordre ne doivent pas « justifier ou légitimer » la violence comme mode d’expression ou de répression des revendications dans un Etat de droit. À cet effet, les avocats demandent à ce que la Constitution soit respectée. « le Barreau du Sénégal appelle au respect scrupuleux de la loi fondamentale et des droits qu’elle consacre au citoyen », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant son argumentaire, l’ordre des avocats indique qu’il ne suffira pas d’ouvrir des concertations entre seuls acteurs de la classe politique ni de trouver des solutions ponctuelles à des questions structurelles profondes. Pour le barreau, il s’agira surtout, pour préserver les fondements de l’Etat de droit, « de remettre le citoyen et la République au centre des préoccupations afin de trouver autour de l’intérêt supérieur de la nation les raisons de taire les divergences partisanes et de rendre compatibles les ambitions proclamées pour le peuple sénégalais. »

Dans ce même ordre d’idées, le Conseil de l’ordre des avocats souligne que le Sénégal a une longue tradition de légalité et invite les organisations et les institutions républicaines du pays mais aussi et surtout le peuple profond, silencieux et majoritaire à démontrer leur capacité à appréhender cette crise et à en sortir le peuple sénégalais, indemne et uni.

EL HADJI MODY DIOP