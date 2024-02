Report de la Présidentielle : Youssou Ndour s’oppose à Macky Sall

Ancien allié de Macky Sall, membre démissionnaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, Youssou Ndour a dit son opposition totale à la décision de reporter l’élection présidentielle au 15 décembre prochain. Dans un texte, la star planétaire, patron du mouvement « Fekke Ma Ci Boole » lâche : « la situation du pays m’inquiète. Sans équivoque, je ne suis pas d’accord avec le report de l’élection Présidentielle. Nos rendez-vous démocratiques s’imposent à nous tous et le peuple souverain sera le dernier juge ! La situation du Sénégal m’inquiète encore plus car il y’a trop d’animosités dans ce pays et ce n’est pas nous. Ce n’est pas le Sénégal. A cet effet, Je lance un appel à toute bonne volonté pour qu’on œuvre à apaiser ce pays. Nos compatriotes ne méritent pas çà.