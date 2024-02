Report de la présidentielle : Rébellion chez les magistrats

Ça chauffe quasiment de partout depuis le discours du Président de la République annonçant le report de la présidentielle. Et du côté des magistrats, même si on ne descend pas dans les rues, la colère est toujours à son summum. Selon nos informations, cela a été comme une douche froide du côté des collègues de Chimère Diouf lorsque Macky Sall, pour décider du report de l’élection présidentielle, a évoqué comme motif, les suspicions de corruption chez les juges du Conseil Constitutionnel. Cela a suscité le courroux de beaucoup de magistrats. Surtout, pour ce qui concerne Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly. L’ancien Président de la Cour Suprême est décrit par ses anciens collègues comme l’un des magistrats les plus intègres. Du coup, ils ne peuvent admettre que cette suspicion de corruption sorte de la bouche du Président de la République. Cela est encore au travers de la gorge des collègues du Président de l’Union des sénégalais (UMS) qui n’en reviennent toujours pas.