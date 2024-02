Report de la Présidentielle : Manifestations tous azimuts

Les candidats de toute coalition confondue se sont donnés rendez-vous avec leurs militants ce dimanche au Saint-Lazare, pour un démarrage conjointe de la campagne électorale pour la présidentielle 2024.

Des affrontements entre forces de l’ordre et manifestants ont éclaté sur la Vdn, au Cices et au quartier de Liberté extension. Idem à Thiès et à Ziguinchor. Mais, la foule a été dispersée à coup de grenades lacrymogènes. Elle a décidé de changer de lieu mais toutes les issues bloquées.

Deux journalistes ont été interpellées puis libérées ce dimanche au rond point Saint-Lazare. Il s’agit de Ndeye Ndack Mbacké de Agora TV et Khadija Ndate Diouf de Itv.

Les deux reporters étaient venues couvrir le meeting de l’opposition sur place. Les raisons de leur brève interpellation demeurent pour le moment inconnues.

Aminata Touré et Anta Babacar Ngom ont été interpellées.