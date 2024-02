Report de la présidentielle : La société civile dévoile son plan de guerre

Le combat contre le report de l’élection présidentielle risque de s’intensifier. A côté des acteurs politiques qui ont décidé de poursuivre la campagne électorale, les membres du collectif «Aar sunu élection» mis sur pied par une dizaine d’organisations de la société civile viennent d’entrer dans la danse.

Face à la presse, ce jeudi, les camarades de Babacar Gaye ont dévoilé leur plan d’action pour faire revenir le chef de l’Etat dans sa décision de reporter l’élection présidentielle, initialement prévue le 25 février. Lequel plan d’action sera mis en œuvre dès ce vendredi.

D’abord au plan religieux, ledit collectif invite les musulmans à s’habiller en blanc, à arborer le drapeau national et à envahir les mosquées pour la prière du vendredi. «Nous invitons tous les musulmans å se rendre massivement à la grande prière de ce vendredi 09 février 2024, habillés en blanc, arborant des couleurs du drapeau national pour manifester colère et indignation face à cet affront fait au peuple sénégalais», ont signé les membres de ce collectif dans une déclaration. Aux chrétiens, le collectif les invite, aussi, à adopter le même comportement lors de la messe de dimanche prochain.

S’adressant aux religieux, ils ont souligné qu’«au regard de leur rôle important dans la société, nous demandons aux religieux notamment aux imams et aux prêtres d’appeler dans leurs prêches du vendredi et homélie du dimanche au retour à la légalité constitutionnelle et au respect du calendrier électoral».