Report de la présidentielle : Karim se complique la tâche 

Du Qatar où il se trouve, Karim Wade doit savourer une nette victoire après que ses requêtes ont été toutes acceptées suite à l’invalidation de sa candidature par le Conseil constitutionnel.

Le fils de Wade a pu réussir à faire mettre en place une Commission d’enquête parlementaire et il est à l’origine de la proposition de loi ayant abouti au report de la présidentielle au 15 décembre prochain. Il a réussi ainsi là où une quarantaine de leaders avaient échoué : remettre en cause le travail du Conseil constitutionnel. Sa victoire est alors sans contexte.

Le seul hic cependant, c’est qu’une telle démarche a du mal à passer devant l’opinion publique, la communauté internationale et au niveau des partenaires du Sénégal. L’illégalité du report semble être la vérité la mieux partagée. Et beaucoup dans l’opposition et au niveau des forces vives de la Nation, dénoncent un coup de force institutionnel certain. Car, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le travail du juge constitutionnel ne saurait être remis en cause ni par le Parlement, ni par l’Exécutif. Ce qui a été fait s’inscrit alors dans le cadre de manœuvres.

Malheureusement pour le Parti démocratique sénégalais (Pds), si le président Sall est auteur de la main invisible, les libéraux ont été les prétextes tout trouvés, les accoudoirs qui ont permis à la forfaiture d’avoir lieu. La conséquence de tout cela est le retour de bâton contre l’initiateur. L’opinion, meurtrie, pardonnera difficilement au Pds d’avoir aidé Macky à poser un tel acte.

Ainsi, la fragilisation du parti risque de s’accentuer du fait de cette mesure impopulaire dont il est au centre. Leur leader et candidat Karim Wade qui est au Qatar, aura encore plus de mal à asseoir une certaine légitimité politique lui qui tarde à rejoindre son pays malgré l’impatience de ses partisans.

Le Pds va-t-il davantage accentuer son impopularité ? Tout l’indique d’autant plus qu’il est accusé d’être le complice actif ou même le co-auteur d’une forfaiture lui qui a déjà été accusé de parjure. C’est ce qui, manifestement, va peser sur la balance politique.

Assane Samb