Report de la présidentielle et répression violente des manifestations: Habib Sy écrit à la communauté internationale

Dans une lettre adressée à la communauté internationale ce mercredi, Habib Sy est revenu sur les évènements qui ont marqué la scène politique depuis mars 2021. Le candidat à l’élection présidentielle pointe du doigt la responsabilité de Macky Sall dans les répressions violentes des manifestations et invite la communauté internationale à aller au-delà que de simples condamnations à travers des communiqués.

Le leader du parti espoir et modernité PEM/Yakaaru Rewmi compte pousser la communauté internationale à prononcer des sanctions contre le régime de Macky Sall suite au report de l’élection présidentielle et les conséquences qui en découlent. Pour le candidat à l’élection présidentielle, le Sénégal est en danger et tout est à craindre « le Sénégal est entré dans une zone de turbulences politiques.

Les secousses ont été et demeurent violentes. Celles que nous subissons présentement, font partie des plus dangereuses. Nous craignons plus que jamais le crash. C’est certainement une des raisons pour lesquelles, pour la première fois, vous avez déployé vos moyens de secours. Nous vous en sommes reconnaissant », a-t-il déclaré.

Poursuivant son argumentaire, Habib Sy passe en revue les évènements qui ont émaillé la scène politique depuis mars 2021, notamment l’assassinat de plusieurs jeunes manifestants. Pour l’ancien ministre sous Wade, des partis et mouvements politiques de l’opposition ont suffisamment attiré l’attention de la communauté internationale, et alerté sur les « dérives autoritaires » du président Macky Sall. Selon lui, des informations et explications ont été largement données à la communauté internationale concernant des « arrestations arbitraires » de leaders de l’opposition, ainsi que des « violations » de toutes sortes, manifestes et graves, de leurs droits, y compris ceux de manifester et de tenir des réunions.

Continuant ses complaintes, Habib Sy indique que Macky Sall fait « fi » des déclarations de la Communauté Internationale et africaine, car des manifestants dont des étudiants sont « froidement abattus par balles réelles », au moment où les observateurs internationaux sont présents sur le territoire national. En guise d’exemple, le candidat à l’élection présidentielle évoque les trois jeunes manifestants qui viennent de perdre la vie, à Saint Louis, à Dakar et à Ziguinchor. C’est au regard tout cela qu’Habib Sy considère que la communauté internationale doit prononcer des sanctions contre Macky Sall « vous pouvez ainsi convenir avec nous, que des principes universels et des valeurs de société pour lesquels vos États et vos peuples ont consenti d’ultimes sacrifices, parfois humains, sont violés au Sénégal. Sous d’autres cieux, et en d’autres endroits, vous avez pris et appliqué, avec célérité, des mesures extrêmement contraignantes contre des chefs d’Etat, autres autorités civiles ou militaires, auteurs de violation de l’ordre constitutionnel de leur pays », a-t-il dit tout en estimant que le président de la République du Sénégal, semble être l’objet d’une exception.

Pour lui, il bénéficie d’un « traitement spécial et différencié » et qu’il est temps que la communauté prenne ses responsabilités.

EL HADJI MODY DIOP