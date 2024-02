Report de la présidentielle du 25 février 2024, par le président de la république : La COJER nationale apporte son soutien sans faille à Macky Sall

Ce jour, 03 février 2024, le Chef de l’État, Son Excellence Macky Sall s’est adressé à la nation. Une adresse qui a suscité beaucoup de réactions dont celle de la Cojer selon qui le Président de la république a fait part du grave différend entre le pouvoir judiciaire (conseil constitutionnel) et le pouvoir législatif (assemblée nationale). « Ce différent sur fond de corruption présumée, d’élimination d’un candidat et d’acceptation d’autres candidats sous les auspices de grands soupçons, a fait que le bureau de l’assemblée nationale ait saisi, pour avis, le Président de la République.

Cet avis vise la proposition de loi en procédure d’urgence introduite par un groupe parlementaire », peut-on lire dans un document qui nous est parvenu. Face à une telle situation, susceptible de créer des contentieux pré et post électoraux, la Cojer soutient que le Président de la République a pris la plénitude de ses prérogatives en signant un décret d’abrogation du décret ayant convoqué le corps électoral, après concertation avec des acteurs majeurs de notre République.

En ces moments hautement importants pour notre république, la Cojer nationale félicite le Président de la République pour cette sage décision et marque son soutien sans faille et agissant aux initiatives et orientations de Son Excellence.

La jeunesse républicaine magnifie davantage l’esprit républicain qui motive la décision du président qui met toujours en avant la paix, stabilité et l’intérêt supérieur de la nation sénégalaise qui est toujours cité en exemple dans le continent Africain. La COJER nationale salue l’appel à un dialogue national productif et sincère pouvant nous permettre de discuter de toutes les questions d’intérêt national et de continuer la consolidation des acquis démocratiques de notre pays.

D'ailleurs, elle appelle les acteurs de tout bord à la sérénité et à faire bloc autour des valeurs communes de notre République, pour que continue de vivre, à jamais, les idéaux du Sénégal réconcilié et démocratique.