Report de la présidentielle 2024: Thérèse Faye DIOUF aborde le » OUI » et au moins pour six mois

L’Assemblée nationale sénégalaise a voté la création d’une commission d’enquête visant le Conseil constitutionnel. Mais lors de débats houleux, l’hypothèse d’un report de l’élection présidentielle, prévue le 25 février 2024, a été également débattue. Et Thérèse Faye DIOUF; ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’équité sociale et territoriale n’est pas contre le report de la Présidentielle. Pour elle, ceux qui le « demandent sont dans leur droit ».

L’Assemblée nationale du Sénégal a approuvé mercredi 31 janvier lors de débats tendus la création d’une commission d’enquête visant le Conseil constitutionnel, alimentant les spéculations sur une volonté de report de la présidentielle du 25 février.

Un grand nombre des membres de l’actuel camp présidentiel ont soutenu cette création. Ce soutien, attendu avant le vote, a semé le trouble. Des adversaires du président sortant Macky Sall soupçonnent un plan pour repousser la présidentielle parce que le pouvoir craindrait de la perdre. Pour le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale, de l’équité sociale et territoriale, le report du scrutin ne serait pas du gâchis. « Oui, je suis pour le report au moins pour six (6) mois. Nous voulons tous une élection libre, transparente et inclusive. Parce que si on va à des élections où l’on parle de suspicions de corruption de deux membres du Conseil constitutionnel vaut mieux reporter la Présidentielle », a t-elle soutenu.

Thérèse Faye par contre ne veut pas qu’on accuse le Président Macky Sall d’avoir voulu ce report. « Si on n’avait pas soulevé cette question d’accusations de corruption, il n’y aurait pas de commission parlementaire et la question de report n’allait pas se poser. Donc, il ne faut pas reprocher au Président Macky Sall le report. Parce que tout simplement, il y va de la crédibilité du Conseil Constitutionnel parce que c’est le même Conseil qui va valider les résultats des urnes ».

Sur le cas de Rose Wardini, Thérése Faye se demande « si le Conseil Constitutionnel a fait son travail ».