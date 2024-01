Renonciation à la nationalité française: Qui peut prétendre être plus sénégalais que Karim Wade?

La publication tardive, ce mardi 16 janvier, de ce décret au Journal officiel de la République française interroge les détracteurs du candidat au Sénégal. « Sont libérés de leur allégeance à l’égard de la France les Français dont les noms suivent : (…) WADE (Karim, Meïssa), né le 01/09/1968 à Paris 15e (75015) », est-il écrit dans le journal officiel français en date du mercredi 17 janvier. Autrement dit, Karim Wade, fils et ministre de l’ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012), a renoncé à sa nationalité française, qui empêchait sa candidature à la présidentielle sénégalaise du 25 février.

La double nationalité faisait débat à trois jours de la validation finale des candidatures. En effet, tout candidat à la présidence « doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin », dit la Constitution. Il doit aussi savoir écrire, lire et parler couramment la langue officielle, le français. C’est en ce sens que le fils d’Abdoulaye Wade avait déposé, une demande pour renoncer à la France.

Maintenant, plusieurs éléments restent attaché à cette renonciation:

Acte I: Karim Wade a perdu sa nationalité française, le jour où il s’est battu avec le géant français Boloré pour le faire partir du port qu’il avait occupé pendant plus de 30 ans, exploitant les ressources du sénégal sans contre partie significative.

Acte II: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, le jour où il a osé affronter le géant Soccocim pour diversifier l’offre en ciment au grand bénéfice des sénégalais.

Acte III: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, le jour où il a mené le combat contre Total pour libérer le marché des hydrocarbures pour faire bénéficier aux privés sénégalais qui voulaient investir dans ce secteur.

Acte IV: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française le jour où il a créé la compagnie sénégal Airlines, pour concurrencer toutes les compagnies aériennes jusqu’à voir le départ de Corse air avec la fin du monopole de Air France et mettre fin à plus de 40 ans de dépendance dans le secteur de l’aviation.

Acte V: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française le jour où il a fait jaillir la lumière partout avec son plan « Takkal », ses auto ponts, ses autoroutes, tunnels, aéroports confié à d’autres que la France, boucle du Boulouf au fond de la belle Casamance…

Acte VI: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française, le jour où étant conseillé du président Wade ils ont récupéré les camps militaires occupés par la France pour les rendre à nos vaillants jambars pour plus de souveraineté.

Acte VII: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française le jour où il a décidé de répondre à la justice sénégalaise sans impliquer la France à ses problèmes.

Acte VIII: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française le jour où il a pris sur lui une peine injuste de 6 ans de prison sans faire appel à la justice française.

Acte VIIII: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française le jour où il a été exilé de force au Qatar sans en mêler l’état Français.

Acte X: Karim Wade a renoncé à sa nationalité française le jour où il a décidé de ne jamais voter en France depuis ses 18 ans.

Qui peut prétendre être plus sénégalais que Karim Wade? Être de père et de mère sénégalais et rouler pour les intérêts de la France au détriment de peuple sénégalais. Être de père et mère sénégalais et envoyer sa femme accouché en France etc. Qui peut prétendre être plus sénégalais que Karim Wade?

M. SENGHOR

Secrétaire général adjt de la fédération de Foundiougne.