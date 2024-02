Remous Pré-électoral: BBY de Grand Yoff valide le report 

La coordination de la mouvance présidentielle de Grand Yoff a fait face à la presse pour réagir sur la polémique suite au report de la Présidentielle. Cheikh Bakhoum et Cie estiment que c’est un choix judicieux pour l’apaisement du climat politique avec les contestations des candidats recalés.

Les réactions suite au report de la Présidentielle continuent. Benno Bokk Yakaar de Grand Yoff a fait face à la presse pour donner leur point de vue sur la question. Selon le coordinateur, Cheikh Bakhoum, notre pays vit une situation politique particulière. « Nous sommes en train d’échanger sur le report c’est une initiative de l’opposition. Le groupe parlementaire Wallu qui a fait une proposition pour demander un report car se sentant lésé», dit-il.

Et de poursuivre: » Cette élection ne doit pas faire l’objet de contestations mais en prélude à la campagne, beaucoup de contestations ont été notées. 49 candidats recalés continuent de contester la non validité de leur candidature. Ce qui démontre encore une fois beaucoup de difficultés notées comme l’affaire de la corruption et le Président les a reçu et a noté beaucoup d’éléments à revoir ». De son avis, il fallait avoir un consensus pour y faire face. « Une loi a été votée en ce sens pour trouver une entente commune. Il faut que les politiques soient responsables pour la stabilité du pays. L’heure n’est pas à la polémique mais plutôt de résoudre cette situation », martèle-t-il. Il appelle au calme pour une élection au calme. « Nous reiterons notre engagement pour un processus électoral apaisé avec une bonne entente. Si on allait à cette élection ignorant ces contestations, le jeu serait biaisé et même après cette échéance, la situation pourrait s’emparer. Nous nous rangeons derrière le Chef de l’Etat pour ce choix responsable de reporter cette élection », souligne-t-il.

Sur la sortie du Chef de l’Etat soutenant que si l’opposition boycotte le dialogue d’autres forces vont gérer le pays, Cheikh Bakhoum dit que le chaos n’arrange personne. « Si tel est le cas, ce ne sont pas pas les hommes politiques qui vont gérer ce pays. Il ya le consensus de 1992 et en 1993, il ya eu un assassinat. C’est regrettable », rappelle-t-il.

En ce sens, il fait noter que c’est l’opposition qui avait demandé que Macky Sall ne soit pas candidat, que Karim Wade et Khalifa Sall participent et cela a été respecté. « Nous appelons la classe politique à travailler pour aller à une élection qui n’aura pas de contestations. Cette décision de report montre que Macky Sall respecte le pouvoir législatif », laisse-t-il entendre. Pour le député Moussa Sané, Karim Wade a été écarté pour double nationalité au moment où d’autres sont dans cette même situation. « Les laisser participer au détriment des autres, serait préjudiciable. L’opposition a signé une lettre pour être d’accord de ce report. Il n y a pas d’autre alternative pour son choix car il a repoussé l’élection pour la stabilité du pays», tient-il à préciser.

NGOYA NDIAYE