L’impossible n’est possible que si la possibilité est invisible, un adage très bien compris par des jeunes engagés à Yeumbeul Sud. L’association « Sama Gokh Sama Gokh Sama Yité » s’est donné la mission de donner le sourire à beaucoup de jeunes en participant à leur éducation. En effet , 1000 kits scolaires ont été distribués à des élèves sous la présence du parrain Oumar Yaya Sow, un responsable Politique très sociable et très engagé.

La plus grande chose qu’on puisse donner à un enfant c’est de participer à son éducation, une chose comprise par les jeunes de l’association « Sama Gokh Sama Yité » de Yeumbeul conduite par Seydina Issa Laye. En effet , ce Samedi , le terrain de Yeumbeul a été le théâtre d’un grand rassemblement de jeunes accompagné de leurs parents venus réceptionner un sac de fournitures scolaires.

Sous l’oeil attentif du chef de village de Yeumbeul et du représentant du parrain d’honneur Oumar Yaya Sow et des invités d’honneurs mais également des parents d’élèves, le geste du président de l’association a été acclamé par le parrain d’honneur mais aussi par la foule. Dans son discours, le représentant du parrain n’a pas manquer de féliciter l’initiateur de cet événement qui n’est pas une première chez lui. Un jeune très sociable et engagé pour sa communauté qui mérite d’être féliciter et accompagner par les autorités locales mais aussi gouvernementales.

Par la même occasion, un jeune a parlé au nom de tous les récipiendaires pour remercier l’initiateur de cet événement car la plus grande chose qu’on puisse donner à un enfant c’est de participer à son éducation.

Pour cette 5eme édition, Seydina Issa Laye , dans son intervention a voulu remercier toutes les personnes qui ont participer à la réussite de cet événement particulièrement au parrain d’honneur. Selon lui, ceci n’est pas une première et ne sera pas le dernier. Il a compris que dans sa mission, il doit participer à l’éducation de la jeunesse de sa localité.

« Nous avons commencé avec des cours de vacances gratuites avant d’en arriver à cet distribution de fournitures » laisse t’il entendre. Par la même, il a lancé un message à l’ensemble des jeunes particulièrement « Yeumbeulois » a donner plus d’intérêts à leurs études tout en lançant un appel aux parents d’accompagner les enfants sur leur éducation.