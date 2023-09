Recrudescence de l’Immigration Clandestine: Le MONCAP accable le régime en place

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP) a chargé le régime de Macky Sall qu’il considère comme le seul responsable de la recrudescence de la migration irrégulière. Les lieutenants d’Ousmane Sonko estiment que cette amplification de l’immigration clandestine est survenue au moment où on assiste à une « criminalisation de l’opposition » et invitent, dans la foulée, les pays d’accueil à respecter les droits humains des migrants sénégalais.

Les cadres du Pastef n’ont pas raté le régime de Macky Sall qu’ils considèrent comme le seul et unique responsable de la recrudescence de l’immigration clandestine. En effet, les lieutenants du maire de Ziguinchor qui, après avoir rappelé que le Sénégal fait des partie des pays pauvres très endettés (PPTE), ont fait la liaison entre l’emprisonnement de leur leader et la recrudescence de l’immigration clandestine « La recrudescence de l’immigration clandestine est survenue dans un contexte de criminalisation de l’opposition et de confiscation des libertés d’association, de réunion et d’expression.

Cette recrudescence a gagné en ampleur suite à l’arrestation de Ousmane Sonko qui, en sus, a proposé, à travers son livre « Solutions » et son offre programmatique Jotna 2019, des pistes crédibles de lutte contre la pauvreté, le chômage, la dégradation des conditions de vie en milieu rural, le braconnage des ressources etc. », ont-ils déclaré. Dans ce sillage, les membres du MONCAP mentionnent qu’Ousmane Sonko a suffisamment mis l’accent sur la manière que la migration irrégulière constitue un « reflet de l’asymétrie des relations commerciales, du poids de la dette et de l’extraversion de nos économies ».

Poursuivant leur argumentaire, les cadres du Pastef soutiennent que les jeunes qui s’adonnent à l’immigration clandestine sont « conscients » que la transformation structurelle de l’économie du Sénégal tant chantée par le régime de Macky Sall reste une « fiction ». Dans cette même dynamique, le MONCAP indique que le Sénégal a dégringolé dans le classement de l’indice de développement humain (IDH) du programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en passant de la 156e place sur 190 à la 170e entre 2012 et 2022. Cette situation aurait provoqué, selon les cadres du Pastef, une migration irrégulière massive de la jeunesse sénégalaise.

Les membres du mouvement national des cadres patriotes finissent par appeler au respect des droits des migrants « Nous, les cadres patriotes, réclamons que les droits humains des migrants soient respectés, que la réciprocité soit au cœur de notre politique migratoire mais aussi que les intrusions des forces policières étrangères sur notre territoire à des fins de contrôle des aspirations à la migration qui mettent en péril leurs vies et leurs droits soient reconsidérés », ont-ils conclu.

EL HADJI MODY DIOP