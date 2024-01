RECOUVREMENT: La DGID annonce une hausse de 161 milliards de francs CFA

Dans le cadre de la modernisation des services, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) a annoncé un recouvrement 2.300 milliards de francs CFA en 2023, soit 85 % de l’objectif qu’il s’était fixé pour ladite année fiscale, avec une hausse 161 milliards de francs CFA. Signe de la confirmation de sa dynamique de performance en cours depuis dix ans. A cette occasion, le directeur général, Abdoulaye Diagne a aussi parlé de la mise en place d’un processus de départementalisation progressive des services de la DGID avec la création du centre de Keur Massar, le centre de Diamniadio et le centre de Tivaouane. Selon lui, ces nouveaux centres vont être fonctionnels avant la fin du premier trimestre de l’année 2024.

«Le résultat de 2.300 milliards de francs CFA en termes de recouvrement est la confirmation d’une dynamique de performance des dix dernières années », a d’emblée déclaré Abdoulaye Diagne, le Directeur général de la Dgid hier. Il a à ce point parlé de l’objectif de recouvrer 2.700 milliards tout en estimant qu’il est conforme aux prévisions économiques du pays pour cette année.

A l’en croire, la DGID s’apprête à mettre en place un dispositif légal et technique de facturation électronique. « Cette innovation va faciliter le suivi des flux financiers en temps réel et en souhaitant que le Sénégal fasse autant que les pays modèles en matière de digitalisation de l’Administration publique, la Chine, par exemple. Concernant l’amélioration du cadre législatif et de la qualité des services fiscaux, le directeur général des impôts et des domaines prévoit une « départementalisation progressive », a indiqué Abdoulaye Diagne. C’est dans cette même qu’il a annoncé la mise en place d’un processus de départementalisation progressive des services de la DGID avec la création du centre de Keur Massar, le centre de Diamniadio et le centre de Tivaouane.

Selon lui, ces nouveaux centres vont être fonctionnels avant la fin du premier trimestre de l’année 2024. «ll y a également un enjeu de digitalisation de nos services d’où la mise en place de la plate-forme DGID digitale au besoin de renforcement de l’administration du Cadastre d’où la mise en place du programme de renforcement des équipements de l’administration du Cadastre. Tout cela est contenu dans le programme global qui est le Programme de rénovation et d’extension des services des Impôts et des Domaines », a déclaré le directeur général des impôts et domaines. Ainsi il a expliqué que ce programme, permet à leurs services existants de pouvoir les moderniser tant du point de vue de l’infrastructure physique que du point de vue de l’infrastructure digital, mais également de les étendre. En effet, Abdoulaye Diagne a soutenu que la DGID a la particularité essentiellement présente au niveau des capitales régionales. « Nous voulons faire mieux en terme de proximité. On peut gouverner de loin, mais on administre de près. C’est pour cette raison que nous sommes dans un processus de départementalisation progressif », a-t-il indiqué.

Poursuivant son argumentaire, il a souligné que le centre de Keur Massar a été créé et il sera fonctionnel au plus tard au premier trimestre de l’année 2024, idem pour le centre de Diamniadio. Et actuellement, nous sommes en train de mettre en place le centre de Tivaouane et l’ensemble de ses nouveaux centres vont commencer à fonctionner à partir du premier trimestre de cette année. S’agissant des autres départements, le Directeur général des Impôts et des Domaines projette de progresser pour toucher les autres départements progressivement. « Il y a sept (7) départements prioritaires qui ont déjà été identifiés et qui vont permettre de nous étendre progressivement », a conclu le directeur général des impôts et domaines.

MADA NDIAYE