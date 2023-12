Réchauffement Climatique: Voici comment l’Intelligence artificielle voit notre futur

À quel futur nous destinons-nous si le réchauffement climatique progresse au même rythme sans aucune réelle volonté de le ralentir ? Comme le dit l’adage « une image veut mille mots », un tableau illustrant le réchauffement climatique est donc peut-être plus parlant qu’un rapport du Giec de plusieurs centaines de pages que très peu liront.

Quand les phrases du Giec se transforment en tableaux virtuels

C’est pour cette raison qu’un professeur de l’économie de l’environnement a décidé de mener une « expérimentation visuelle » à l’aide de l’Intelligence artificielle Midjourney. Aurélien Saussay, de la Grantham Research Institute de la London School of Economics, a carrément mis en ligne une exposition virtuelle de tableaux à la beauté aussi éblouissante qu’effrayante : « Climate nightmares » (« Cauchemars climatiques ») regroupe une trentaine d’illustrations générées à partir des constats, recommandations et prévisions du dernier rapport du Giec sorti en mars.

Voici notre Top 5 :

« Limiter le réchauffement planétaire causé par les humains nécessite des émissions nettes zéro de CO 2 . La quantité de CO 2 que nous continuons à émettre avant d’atteindre cet objectif déterminera si le seuil de +1,5 °C ou celui de +2 °C sera dépassé » .

« À ce rythme, les émissions de CO 2 en provenance des industries fossiles feront dépasser le seuil des +1,5 °C de réchauffement » .

« La maladaptation est présente dans certains secteurs et régions. Les fonds alloués à l’adaptation sont actuellement insuffisants, spécialement dans les pays en voie de développement ».

« Le développement de la résilience face au climat doit intégrer l’adaptation, et l’atténuation du réchauffement, avec des solutions durables pour tous qui dépendent d’une coopération internationale » .

« Une transition rapide et de grande envergure à travers tous les secteurs est nécessaire pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et assurer un futur vivable et durable à l’humanité » :