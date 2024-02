Recette pizza roulée

J’ai fait une pizza simple et plus savoureuse avec des tortillas. Quand on regarde les ingrédients, ils ressemblent à des burritos ou des tacos, mais quand on les mange, ils ressemblent à de la pizza.

Divers ingrédients sont ajoutés et le goût est riche et délicieux. J’aime le goût de manger des rouleaux de tortilla un par un. *

Ingrédients :

** La pesée est composée d’une balance (g), d’une cuillère à riz (c. à soupe), d’une cuillère à café (c. à café) (pas de cuillère doseuse) [2~3 portions]

✤ Ingrédients – 4 feuilles de tortillas de blé de 10 pouces – Sauce à pizza (sauce pour pâtes tomates disponible) – Oignon – 8 tomates cerises – Poivron vert – Jalapeno – Poulet sauté – Pepperoni – Fromage mozzarella

✤ Poulet sauté – 160g, 1 Blanc de Poulet – 9 g (0,5 cuillère à soupe) d’ail haché – 18g (1 cuillère à soupe) d’oignon haché – 0,5 g (1 cuillère à café) d’origan – 5g (0,5 cuillère à soupe) de poudre de curry – 8 g (0,5 cuillère à soupe) de sauce tomate pour pâtes – 1 pincée de sel – 5 g (0,5 cuillère à soupe) de poudre de piment (poudre de paprika disponible)

✤ Garnitures – Fromage mozzarella – Pepperoni – Olive noire

✤ CONSEIL – j’ai utilisé 2 blancs de poulet, mais comme il y en avait beaucoup, j’ai ajusté la recette à 1 morceau. – Si vous souhaitez manger des tortillas croustillantes, faites-les cuire dans une poêle avant de les trancher. – Vous pouvez utiliser du bœuf à la place du poulet.