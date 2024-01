Recette huile clous de girofle pour cheveux

L’huile de clous de girofle est très riche en composés phénoliques qui boostent la pousse des cheveux, améliorent la santé du cuir chevelu et préviennent l’apparition prématurée de cheveux blancs. Le clou de girofle en général a une teneur élevée en antioxydants et possède également des propriétés antimicrobiennes élevées. Le clou de girofle a été utilisé pendant des siècles comme conservateur alimentaire naturel et à des fins médicinales.

Exemples de composés phénoliques présents dans les clous de girofle : eugénol, acétate d’eugénol, acides gallique, caféique, férulique, élagique et salicylique.

Pour faire mon huile de clou de girofle, j’ai utilisé 350 ml d’huile d’olive extra vierge biologique et environ 35 grammes de clous de girofle.

