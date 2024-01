Réapparition des Cas de Covid-19 au Sénégal: Le ministère de la santé rassure sur la continuité du système de surveillance

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a organisé ce lundi une cérémonie de réception de matériels médicaux d’une valeur de 600 millions FCFA offerts par l’APIX. En marge de celle-ci, le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la réapparition des cas de Covid-19 dans les postes frontaliers et déclare « la continuité du système de surveillance. »

Lors de la réception de matériels médicaux offerts par l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux APIX, le Secrétaire général du ministère de la Santé et de l’Action sociale a soutenu que « la réapparition des cas de Covid-19 au Sénégal est due aux changements climatiques du moment. » « Compte tenu du changement climatique, nous avons noté quelques cas de Covid au niveau des postes frontaliers notamment au niveau de l’aéroport, et du port. Ce sont des cas simples qui sont pris en charge et guéris et le système de surveillance continue parce que la vigilance est de mise », a déclaré Dr Abibou Ndiaye, représentant du ministre.

Prenant la parole, le Directeur Général de l’APIX a soutenu que c’est dans le cadre de leur politique de responsabilité sociétale et d’entreprise qu’ils ont mobilisé des ressources et établi des partenariats stratégiques pour soutenir les efforts du ministère de la santé. « C’est dans cet esprit que nous avons décidé de faire don d’équipement de protection sanitaire au ministère de la santé. Ce geste symbolise notre volonté d’unir nos forces pour cimenter les défis auxquels le défi actuel est conçu avec vous un avenir plus résilient. Ainsi ces remises d’équipements ne sont pas seulement un geste symbolique, mais aussi un engagement envers la sécurité et le bien-être de nos concitoyens », a fait valoir Abdoulaye Baldé.

En à croire le DG de l’APIX, « ce don de matériels est d’une valeur de 600millions de FCFA et constitué de deux lots. Un premier lot de 480.000 pièces de lunettes médicales de protection déjà disponibles. »

Cet important don de matériel participe, selon le représentant du ministre, à la protection des conditions de travail de façon générale, mais également à la protection du personnel de santé. Ainsi, il sera donc réparti au niveau des directions de la santé pour doter les hôpitaux et les centres de santé, mais surtout et en particulier les services d’accueil et d’urgence, a-t-il déclaré. « C’est du matériel qui protège contre les liquides contaminants au niveau des yeux et nous savons que ces personnels de première ligne sont souvent les plus exposés. Nous souhaitons que d’autres démembrements de l’Etat suivent les pas de l’APIX pour travailler aux côtés du ministère de la Santé et des partenaires techniques et financiers pour le renforcement du système de santé et pour la protection de notre population contre toute sorte de maladies », a renchéri M. Ndiaye.

Le directeur de l’APIX, par ailleurs ministre d’Etat, Abdoulaye Baldé s’est réjoui de l’action sociétale de l’APIX à l’endroit du ministère de la Santé qu’il qualifie « comme un hommage au personnel de santé pour leur dévouement pendant la covid-19. »

MADA NDIAYE