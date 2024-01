RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES…: Macky SALL, ce ‘’Wade-bis’’

Macky SALL a inauguré, hier, le Bus express régional (Brt). En grande pompe, à Guédiawaye. Un ambitieux projet, une réalisation grandiose de 49 milliards environs avec la possibilité de transporter 300 mille personnes par jour dans des conditions de confort maximale en la matière. Ainsi, après le Ter, c’est le Brt. Des ponts, des autoponts, des échangeurs, des universités, des hôpitaux, des écoles, etc. ont aussi été réalisés durant les 12 ans de son magistère. Son bilan matériel est ainsi plus qu’honorable.

En réalité, ça été un choix bien réfléchi. En bon fils, Macky n’a fait que singer Wade. Il a suivi ses traces en mettant l’accent sur les investissements lourds, ceux qui sont visibles et qui feront penser à vous à chaque fois que les populations auront l’occasion de les emprunter. On va alors ce souvenir de ce bâtisseur, sur les traces de son mentor Me Wade qui aura, notamment avec l’autoroute à péage, ouvert la voie à ce courage qui consiste à rêver grand et à tenter de concrétiser cela. Macky a alors été le successeur de Wade, celui qui a continué son œuvre et réalisé beaucoup de ses rêves.

Le problème, cependant, c’est qu’il en a aussi drainé les faiblesses. Moins que Wade, qui a tenté la Goana, le Plan Reva et autres, Macky n’a pas beaucoup révolutionné l’agriculture au Sénégal malgré ses promesses non-réalisées d’autosuffisance en riz.

Les mêmes déficiences du bilan peuvent être observées dans le secteur de la pêche, de l’artisanat, de la lutte contre le chômage des jeunes même si des efforts importants ont été tentés dans ces secteurs. Le problème est que les initiatives n’ont pas suffi où ont été mal exécutées comme les politiques de jeunesse qui semblent être les plus grands échecs du régime en place. C’est vrai que, comme Wade, Macky n’a pas promis de ‘’machines à mafet (plat de riz à la sauce d’arachide)’’, mais il a aussi équipé l’Armée, renforcé les Forces de défense et de sécurité, réussi à apaiser plus ou moins la tension au sud du pays, etc.

Mais c’est au niveau également du bilan immatériel que les choses n’ont pas vraiment été satisfaisantes. Les rapports avec ses opposants ont été très difficiles. En témoigne les emprisonnements de Karim Wade, de Khalifa Sall et d’Ousmane Sonko.

Les détenus dits ‘’politiques’’ sont actuellement très nombreux et les libertés de manifestation et de presse ont connu une certaine régression. A ces imperfections s’y ajoute un endettement lourd de plus de 13 mille milliards de nos Francs, plus que les 70% fixés par l’Uemoa. Même s’il a réussi à assoir de bonnes relations avec la Gambie, la Mauritanie et la Guinée-Bissau, la recrudescence des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest a démontré l’échec d’une Union africaine qu’il a eu à diriger récemment. Du moins sur ce plan.

Un bilan mitigé donc où les infrastructures ont pris le dessus sur tout le reste. Reste à savoir ce qu’en pense la majorité des sénégalais pour un Président qui a évité l’erreur fondamentale de Wade : Tenter de faire un troisième mandat.

Assane Samb