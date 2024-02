Real Madrid: L’arrivée de Mbappé validé !

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé aurait décidé de franchir le pas et de rejoindre le Real Madrid. Un choix logique aux yeux de Laurent Fournier.

Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche de rejoindre le Real Madrid. Son départ pour le club madrilène est certes régulièrement évoqué depuis plusieurs années mais depuis quelques semaines, les connaisseurs du dossier s’accordent pour assurer que le choix du Bondynois et qu’après sept ans dans la capitale, il quittera le PSG pour signer chez les Merengue.

Et à en croire Laurent Fournier, ancien milieu de terrain emblématique (252 matches entre 1991 et 1994 et entre 1995 et 1998) et bref entraîneur, en 2005, du PSG, la décision du champion du monde tricolore est compréhensible. « Tant mieux pour lui s’il arrive à partir au Real, a-t-il même lancé au micro de BFM Paris. Pour le PSG, c’est dommage de perdre un joueur de la qualité de Mbappé. Après, je trouve que quand vous restez trop longtemps dans un club, on ne voit que vos défauts. En ce moment, on a l’impression que les gens ne voient que les défauts de Kylian Mbappé, qu’il attire le jeu vers lui. »

« Ce serait bien pour le PSG et Mbappé qu’il arrive à gagner cette Ligue des champions »

Et le vainqueur de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe d’imaginer le scénario idéal: « Sincèrement, ce serait bien pour le PSG et Mbappé qu’il arrive à gagner cette Ligue des champions et qu’il puisse partir tranquillement », a-t-il ajouté avant d’évoquer le repositionnement de l’ancien Monégasque à la pointe de l’attaque parisienne.

Comme de nombreux observateurs, Laurent Fournier préfère Kylian Mbappé « sur le côté gauche que dans l’axe », car il y joue avec « beaucoup plus de percussion ».