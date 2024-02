Quelques jours après sa libération : L’escroc retourne en prison pour un an

Condamné pour escroquerie et abus de confiance, Fallou Guèye a écopé hier, d’un an d’emprisonnement ferme à l’issue de son procès devant le tribunal de Dakar. Récidiviste, le prévenu a vendu une parcelle à 13 millions francs sans avoir la qualité de propriétaire. Pis, il a donné en gage un véhicule qu’il avait reçu, à titre de prêt.

La trentaine, Fallou Guèye a purgé une peine de six mois ferme pour escroquerie. Sa libération est intervenue au mois de décembre 2023. Quelques jours plus tard, le repris de justice a été de nouveau interpellé par des éléments de la brigade de Recherches de Keur Massar pour escroquerie et abus de confiance. En effet, Fallou Guèye a été rattrapé par une affaire foncière. Il a vendu un terrain appartenant à deux dames au nommé Aliou Sarr à 13 millions francs. Ce dernier s’est rendu compte de la supercherie quand il a voulu muter la parcelle. Aliou Sarr a ainsi demandé à l’escroc de lui rembourser son argent. Alors qu’il venait juste d’être élargi de prison, Fallou Guèye a donné en gage le véhicule que Malick Sy lui avait prêté. Un cumul d’infractions qui a valu au filou un deuxième mandat de dépôt le 26 décembre 2023. Comparaissant hier, à l’audience des flagrants délits de Dakar, Fallou Guèye, sans avocat, a balayé d’un revers de main l’accusation. Il a prétendu avoir acquis la parcelle auprès d’un certain Boubacar Baldé, avant de la revendre à Madiobé Sow alias Borom Darou à 5 milllions francs le jour de la tamkharite 2020. « Six mois après, Madiobé a cédé le terrain à Aliou Sarr à 13 millions francs. Quand celui-ci a voulu procéder à la mutation de la parcelle, la mairie lui a révélé que l’acte de délibération est faux », a expliqué le récidiviste. Alors qu’il résulte de l’acte de vente versé au dossier que c’est lui-même qui a cédé la parcelle à Aliou Sarr sur la base de la fausse délibération. D’ailleurs, Fallou Guèye a avoué avoir apposé sa signature sur l’acte de cession. « J’ai commis l’erreur d’avoir établi l’acte de vente », lance-t-il. S’agissant de l’abus de confiance, Fallou Guèye a indiqué avoir retourné le véhicule de Malick Sy. De l’avis du substitut du procureur, le prévenu a été contredit par les éléments objectifs du dossier. Ses moyens de défense ne sont appuyés par aucun élément de la procédure. Le parquet a ainsi requis un an ferme contre le prévenu qui, d’après lui, a fait preuve de témérité. Requête suivie par le juge qui a condamné le prévenu à un an de prison ferme.