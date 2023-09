Promotion des Produits CANARIENS: Une dizaine d’entreprises des Iles Canaries en mission commerciale

Une dizaine d’entreprises des Iles Canaries participent à une mission commerciale au Sénégal organisée par PROEXCA, une société publique du gouvernement des Canaries chargée de la promotion de l’internationalisation des entreprises canariennes avec la collaboration de l’association industrielle des Canaries (Asinca). L’objectif est de consolider la présence des produits canariens déjà connus au Sénégal ainsi que d’introduire de nouveaux produits sur le marché.

Pour promouvoir les produits canariens, une dizaine d’entreprises des Iles Canaries participent à une mission commerciale au Sénégal. Cette action vise également à positionner les produits canariens dans de nouveaux points de vente. Selon la directrice gérante de PROEXCA, Dacil Dominguez, le marché sénégalais présente un grand intérêt pour les entreprises canariennes non seulement en raison de ses prévisions de croissance (environ 7,5% de croissance du PIB en 2023 selon les données de la COFACE, mais aussi en raison de sa position stratégique sur le continent et des accords de libre-échange entre les pays africains, la CEDEAO et l’UA.

« De plus, les produits espagnols en général sont déjà bien positionnés au Sénégal et sont reconnus par les consommateurs sénégalais pour leur bonne qualité. Dix entreprises canariennes de différents secteurs participent à cette mission commerciale à Dakar dans le secteur alimentaire et dans le secteur industriel », dit-il.

Et de poursuivre: «Il est prévu un évènement pour la promotion des produits et des services canariens. Il y’aura également une dégustation de produits canariens au cours de laquelle le célèbre chef canarien Carlos Gamonal proposera une fusion gastronomique ».

A l’en croire, cette mission s’inscrit dans le cadre du projet « système de facilitation du commerce pour augmenter les échanges dans la zone de coopération cofinancé à 85% par des fonds FEDER ». «Ce programme vise à stimuler la croissance du commerce entre les différentes régions de la zone de coopération en augmentant la promotion du commerce et en améliorant l’efficacité du système douanier commun de ces régions. PROEXCA a développé plusieurs missions commerciales depuis 2019 afin de promouvoir les relations commerciales des entreprises canariennes du secteur de l’alimentation avec des importateurs-distributeurs et de faire connaitre les produits canariens dans le pays », renseigne-t-elle. Elle développe des programmes d’accompagnement pour les entreprises qui comprennent les opportunités d’expansion internationale qu’offrent les iles canaries grâce à leur position géostratégique tricontinentale entre l’Europe, l’Amérique et l’Afrique.

NGOYA NDIAYE