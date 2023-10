Projet de gestion sur la modernisation des déchets: Des journalistes impliqués reçoivent leurs diplômes

Une vingtaine de journalistes et qui ont participés à un atelier sur la gestion et la modernisation des déchets, ont reçu leurs diplômes, après avoir assisté à une séance de formation durant plusieurs jours. C’est la première fois qu’une structure qui s’active dans le domaine de la gestion des déchets implique les acteurs de la presse dans leur combat. Une formation qui permettra aux journalistes qui ont assistés à l’atelier de mieux de véhiculer la bonne information concernant la gestion des déchets pour sensibiliser les populations.

Il faut signaler que le programme s’insère dans les deux (02) matrices d’orientation économique et politique majeures de l’État du Sénégal: le Plan Sénégal émergent (PSE) et l’Acte III de la décentralisation notamment dans sa vision pour construire des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable avec une territorialisation effective des politiques publiques.

L’État du Sénégal, avec le soutien de la Banque mondiale, de l’Agence Française de Développement (AFD) et de l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), a initié la deuxième phase du PNGD, à travers le Projet de Promotion de la Gestion intégrée et de I ‘Économie des Déchets Solides au Sénégal. pour madame Mbaye, « le Promoged ne vient que pour compléter les acquis du projet de Gestion des Déchets Solides Urbains et cette deuxième phase cible spécifiquement le Pôle Dakar avec un vaste programme de mise en place d’infrastructures dans les Pôles de gestion des déchets : le Pôle Dakar, le Pôle Thiès (Département de Thiès, Département de Mbour, Département de Tivaouane), le Pôle Saint-Louis (Région de Saint Louis et Région de Matam) et le Pôle Casamance (Région de Sédhiou, Région de Ziguinchor et Région de Kolda).

La mise en œuvre et la coordination générale du Promoged sont assurées par l’Unité de Gestion du projet (UGP), coordonnée par un Directeur. Et dans la banlieue du fait de la mise en œuvre du projet de résorption de la décharge de Mbeubeuss. En effet, ce dernier est l’un des sous projets phares du Promoged. Vu son importance et son caractère sensible, il est opportun de partager des informations clefs avec l’ensemble des parties prenantes aux fins de communiquer de manière efficace et pertinente. Raison pour laquelle cet atelier a été initié pour mieux impliquer des représentant(e)s d’organes de média (télés, radios, chaîne You tube, presse en ligne) pour dessiner les contours d’une éventuelle collaboration ».

Avant la tenue de cet atelier, un réseau qui est composé d’acteurs de médias avait été mis en place. c’est ce qui a permis tous ensemble d’élaborer une feuille de route où une liste d’activités est consignée dont la formation et le renforcement de capacité des membres, partenaires et acteurs qui ne sont personnes d’autres que les journalistes qui évoluent dans la banlieue Dakaroise.

Un atelier qui est synonyme de renforcement de capacités sur quelques concepts clefs et vocabulaire de la gestion des déchets solides. Une vingtaine de journalistes et qui ont participés à la séance de formation, ont reçu leur diplôme. Il faut signaler que l’implication des acteurs de médias témoigne l’engagement de Promoged qui use ses forces pour assister les populations dans le cadre de la gestion des déchets.

Sada Mbodj