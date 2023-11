Projet « Akon City » : C’est déjà la fin pour le projet !

Après une mise en demeure adressée à Akon et la sortie tranchée du directeur général de la Sapco, les autorités semblent décidées à reprendre le site d’autant que des groupes très sérieux se bousculent pour y ériger de grands projets en direction des Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026.

Annoncé comme un projet d’envergure, la ville futuriste Akon City ne verra finalement pas le jour. La SAPCO (Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal), a décidé de mettre un terme au contrat liant l’Etat du Sénégal et Akon.

«La Sapco va faire parvenir dans les prochains jours, une lettre mettant un terme au partenariat (entre l’État et Akon), pour non-respect total (par le chanteur) de la convention signée entre les parties. La décision a été actée lors de la récente réunion de coordination», informe la source .

Ce projet, qui devait mobiliser environ 4 000 milliards FCfa et s’étendre sur 55 hectares à Mbodiène, devait être livré en décembre 2023. Mais depuis la pose de la première pierre, en septembre 2020, aucun grand travail n’y a été entrepris. «La triste réalité est que le site est devenu une vaste zone de pâturage, pour le bonheur des bœufs, moutons et chèvres», ajoute « Libération ».

Pour rappel Akon city, présentée pour la première fois en 2018, s’inspire, dit-on, de Black Panther, utilisant les dernières technologies de blockchain et de cryptomonnaie. Le projet prévoit la construction de grands gratte-ciel, de centres commerciaux, d’un pôle technologique, des studios de musique, des installations de production, etc.