Prix « Afrilivres » édition 2023 : La maison d’édition Abis lauréate

Pour son ouvrage « L’odyssée périlleuse » de Médoune Dabo, la maison d’édition sénégalaise « Abis Editions » a remporté le prix Afrilivres 2023. A cette édition, le Jury de qui s’est réuni à Bamako du 03 au 05 Décembre, soutient avoir choisi l’ouvrage « en raison de la très haute qualité de conception de la couverture, de la mise en page du contenu et du respect des normes de la profession. »

Le jury composé de messieurs Mamadou Camara, écrivain, Président du Jury 2023, Fatogoma Diakité, bibliothécaire et Mme Binta Tini Djibo, libraire. Le jury, après délibération, a décerné, le Prix Afrilivres destiné aux éditeurs francophones Abis Éditions du Sénégal pour son ouvrage L’Odyssée périlleuse (roman) écrit par Médoune Dabo.

Organisé par l’Association panafricaine des éditeurs de livres au Sud du Sahara, cette 9e édition du prix Afrilivres a connu la participation de 40 ouvrages mise en compétition et le Jury a porté son choix sur l’ouvrage, « en raison de la très haute qualité de conception de la couverture, de la mise en page du contenu et du respect des normes de la profession. » a déclaré le Jury qui s’est félicité de la qualité des ouvrages mis en compétition qui à son avis traduisent le professionnalisme des éditeurs africains.

La particularité du prix Afrilivres réside du fait que c’est le travail de l’éditeur qui est récompensé, et le jury met l’accent plus sur la qualité et l’esthétique des ouvrages. Réjouit par cette reconnaissance de la communauté des éditeurs francophones en Afrique, Abdoulaye Fodé Ndione, directeur de la maison d’Edition Abis, et soutient que c’est, « une grande satisfaction pour cette sanction qui vient remplir de bonheur tous les collaborateurs des éditions Abis ».

Le bureau d’Afrilivres, par ailleurs remercie l’Organisation internationale de la Francophonie – OIF principal partenaire de l’association pour son soutien financier la Bibliothèque nationale du Mali, la librairie la Farandole des livres de Niamey (Niger) pour leur soutien et félicite Abis éditions et son directeur général M. Abdoulaye Fodé Ndione.