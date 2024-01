Présidentielles américaines: Donald Trump remporte la primaire du New Hampshire

Après l’Iowa la semaine dernière, l’ancien président américain Donald Trump remporte la primaire dans l’État du New Hampshire, devant son ancienne ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. De quoi confirmer son statut d’ultra favori dans ces primaires républicaines, même si sa rivale ne s’avoue pas vaincue.

L’ancien président, ultra-favori de la droite américaine, fait ainsi un pas supplémentaire pour représenter le Grand Old Party à l’élection présidentielle de novembre. Après l’Iowa, le New Hampshire. L’ancien président américain Donald Trump s’est adjugé, mardi 23 janvier, la victoire des primaires républicaines de cet Etat du nord-est des Etats-Unis, une semaine après le succès inaugural décroché dans le Midwest.

Selon des projections de télévisions et plus de 60 % des bulletins dépouillés, le milliardaire a remporté environ 54 % des voix contre 44 % pour sa concurrente, Nikki Haley, alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, arrivé deuxième dans l’Iowa, a annoncé dimanche se retirer de la course à l’investiture républicaine pour la Maison Blanche. Ce résultat constitue un revers pour Nikki Haley, désormais la seule rivale de Donald Trump. L’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU a investi beaucoup de temps et de ressources financières pour gagner le New Hampshire, mais elle a reconnu mardi soir sa défaite, tout en affichant sa détermination. « Cette course est loin d’être terminée », a-t-elle lancé, sur place, devant une foule de partisans. « Une investiture de Trump serait une victoire pour Biden », a-t-elle martelé.

Voulant attirer les républicains plus modérés et les indépendants, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud – Etat qui votera ses primaires républicaines le 24 février – reproche à son ancien président de charrier le « chaos », allusion probable à ses multiples poursuites pénales, notamment pour tentatives illicites d’inverser les résultats de l’élection de 2020. « Donald Trump a montré qu’il était bon pour casser des choses. Mais nous avons besoin de quelqu’un qui peut aussi réparer les choses », a-t-elle lancé. Ces appels n’ont toutefois pas trouvé d’écho auprès d’un nombre suffisant d’électeurs.

« Ils vont tous de nouveau voter pour moi »

M. Trump peut, lui, se targuer d’être le premier candidat républicain à la présidence à remporter des scrutins ouverts dans l’Iowa et le New Hampshire depuis que ces deux Etats figurent en tête du calendrier électoral, en 1976. Cela démontre la rapidité avec laquelle les électeurs du Grand Old Party (GOP) se sont ralliés à lui pour en faire leur candidat pour la troisième fois consécutive.

Lors de son dernier meeting de campagne lundi soir, Donald Trump s’en est encore pris à Nikki Haley, « candidate qui perd et qui placera l’Amérique en dernier ». « Si vous voulez un président qui place à chaque fois l’Amérique d’abord, alors votez Donald Trump », avait-il lancé.

En remportant facilement ces deux premiers Etats, le milliardaire de 77 ans confirme son statut d’ultra-favori de la droite américaine pour l’élection présidentielle de novembre, qui désignera un successeur à Joe Biden ou permettra à ce dernier d’effectuer un deuxième et dernier mandat de quatre ans.