Présidentielle de 2024 : Me Moussa Diop écrit une lettre de procuration au juge d’instruction

Me Moussa Diop est candidat à la Présidentielle de 2024. Mais il y a un dernier écueil pour que sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel. Sa caution n’a pas été déposée à la Caisse des dépôts et consignations. ‘’SourceA’’ qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mercredi, précise que l’arrestation du leader de AG Jotna a contrecarré ses plans puisqu’il avait prévu de faire cette formalité.

Le mal étant déjà fait, ajoute le journal, l’avocat a écrit une lettre de procuration au juge d’instruction pour permettre à son mandataire de pouvoir se faire remettre par sa banque le chèque qui doit être déposé à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).

La même source précise que la balle est maintenant dans le camp du magistrat qui doit juste apposer sa signature. Le problème est que cela doit être fait le plus tôt possible à cause du risque de forclusion.

Me Moussa Diop a été placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du deuxième cabinet du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dakar, Mamadou Seck. Il est poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l’état et faux et usages de faux.