Présidentielle 2024:Thierno Alassane Sall fait des révélations sur la candidature de Karim Wade

Thierno Alassane Sall avait signalé, dans un communiqué de presse, que «selon diverses sources, Karim Wade, candidat à l’élection présidentielle, serait toujours détenteur de la nationalité française, ce qui est en contradiction avec la Constitution de notre pays». Elle souligne que notre loi fondamentale dispose que tout candidat à la magistrature suprême doit exclusivement être de nationalité sénégalaise.

«Les républicains et patriotes ne devraient pas détourner le regard sur de possibles violations de la Constitution, quelles que soient les alliances d’hier. Fermer les yeux sur une violation de dispositions de la Constitution, en raison de l’affiliation politique des intéressés, reviendrait à valider à rebours les velléités des théoriciens du »deuxième » quinquennat pour Macky Sall», signalait la République des valeurs.

La réplique de la coalition de «Karim-2024» ne s’est pas faite attendre.

Ma reponse à Thierno Alassane Sall.

« Hélas, il n y a pas de renversement de la charge de la preuve. Si Thierno Alassane Sall dispose de preuves de la nationalité française de monsieur Karim Meissa Wade ce n’est pas dans la presse qu’on étale ses états d’âmes de manière politicienne.

La chose est sérieuse et il y a une procédure de saisine du Conseil Constitutionnel avec des preuves solides. Monsieur TAS, le Conseil Constitutionnel a donné aux candidats 48 heures pour toute contestation. Si vous êtes fondé à la faire utiliser les moyens de droit plutôt que de vous rabaisser au débat de trottoirs.

Quand on aspire à diriger le Sénégal, un grand pays, on s’oblige d’avoir une posture digne et respectueuse d’abord avec soi-même. Que tous les candidats nous parlent de leur vision et de leur projet pour le Sénégal au lieu de vouloir prendre en otage les sénégalais et la présidentielle à venir par des debats steriles. Nul n’est dupe dans ce pays et les senegalais choisiront en leurs âmes et conscience.

Amar Thioune

Président du Mouvement Authentique National Africain. »

Membre de l’Alliance et la coalition « Karim 2024 »