Présidentielle 2024: Victimes de plusieurs polémiques, Rose Wardini obtient le soutien de son frère, le colonel Antoine Wardini

Accusée d’avoir une double nationalité, le Colonel à la retraite, Antoine Wardini a tenu à défendre sans concession, sa petite sœur, Rose Wardini concernant l’histoire sur sa double nationalité et sa candidature pour les prochaines échéances électorales de 2024.

La famille Wardini particulièrement le colonel Antoine Wardini ne compte pas lâcher sa sœur sous les critiques concernant sa double nationalité. » Je le jure sur ma vie, Rose Wardini qu’on accuse de ceci ou cela n’a pas de père français, n’a pas de mère française, n’a aucun frère français et n’a aucune soeur française. Rose Wardini ma sœur qui est candidate à la présidentielle n’a aucun bien en France, vous pouvez vérifier si vous voulez. Elle n’a jamais servi dans le gouvernement français, n’a jamais travaillé pour le gouvernement français. Elle n’a pas été à l’école française, ni ses enfants, ni ses parents. Tout ce que Rose a fait, c’est au Sénégal. Tout ce que Rose a eu, c’est au Sénégal qu’elle l’a eu. Ma maman est de Mbacké. Si vous voulez savoir qui est Rose Wardini, allez à Mbacké et au village de Latmingué. Rose n’a jamais vécu en France, n’a jamais travaillé pour la France, n’a jamais servi les intérêts des français », a fait savoir le colonel Wardini, qui faisait face à la presse.

Le Colonel Wardini est revenu sur les qualités qui font que sa sœur a voulu briguer les suffrages des sénégalais. « Rose a toujours été dans l’humanitaire, elle a toujours travaillé dans l’humanitaire. Une dame brave qui a tout eu à la sueur de son front. C’est une femme qui n’a jamais géré un poste de l’État. Elle a toujours donné son argent pour aider et elle n’a pas hérité de son argent. Elle n’est pas née riche. On a traversé le désert, on a souffert! Ma mère nous a aidé et on a réussi. C’est une femme qui aide les femmes, qui a contribué au social au Sénégal », révéle-t-il…

Rappelons que leader de la coalition « Pour un Sénégal nouveau », est placée en garde à vue à la Dic après son audition. Elle est poursuivie pour parjure. Contrairement à sa déclaration sur l’honneur faite devant le Conseil constitutionnel. Convoquée hier à la DIC, Rose Wardini a soutenu avoir renoncé à sa nationalité française. Ce qui est faux.

D’après Libération, les enquêteurs de la DIC ont découvert, auprès du Consulat de France que jusqu’au 1er février, elle était encore Française. Mieux, elle a récemment fait le trajet Dakar-Paris en usant de son passeport français. Une nationalité acquise grâce à son ancien époux, un ressortissant français. Pourtant, cet élément ne figure dans aucun papier. Aussi, Rose Wardini a-t-il été placée en garde à vue pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique ; inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité (L91 du Code électorale) : et enfin, souscription à une déclaration inexistante sur son inégalité et sur sa présence sur une liste (L102 du Code électoral).