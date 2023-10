Présidentielle 2024: Souleymane Ndiaye remet 68 200 parrains

Le secrétaire général de la synergie pour un développement durable (SD2), Souleymane Ndiaye a remis ce lundi 68 200 parrains en vue de la Présidentielle de 2024. Ce premier lot a été donné au coordinateur du pôle parrainage Abdoulaye Diagne.

Le responsable politique de Goudomp a mobilisé des militants à l’occasion de sa remise de son premier lot de parrainage. Souleymane Ndiaye a donné 68 200 parrains au coordinateur du pôle parrainage Abdoulaye Diagne. Selon le secrétaire général de la synergie pour un développement durable, tout le monde doit travailler pour le candidat choisi par le Président de la République. « Il faut une synergie d’action pour une élection au premier tour de Amadou Ba « , dit-il.

A l’en croire, l’essentiel est de se retrouver autour de l’essentiel. » Nous avons collecté 68 200 dans les régions de Sedhiou, Ziguinchor, Diourbel, Fatick, Matam, Thies, Saint Louis entre autre », laisse-t-il entendre. Et de poursuivre : » Nous avons dépassé 3000 parrains par jour ». Souleymane Ndiaye indique que ce travail n’est pas facile. « Il ne faut pas tricher », lance-t-il.

Le coordinateur du pôle parrainage a félicité Souleymane Ndiaye. « Vous vous êtes inscrits sur les instructions du Chef de l’Etat en recueillant des parrainages. Vous abattez un travail colossal sur le terrain », se réjouit-il. Et d’ajouter : » Vous méritez votre nomination à la tête de la Sapco et vous avez montré que nous ne devons pas dormir sur nos laurriers ». Il invite les responsables à suivre les recommandations du Chef de l’Etat. »Il faut une synergie pour l’émergence du Sénégal et aller à la base pour tenir un discours responsable et convaincant. Amadou Ba est le meilleur profil pour Benno Bokk Yakaar grâce à ses compétences diversifiées », juge t-il.