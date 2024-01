Présidentielle 2024: Son candidat éliminé, l’histoire se répète pour le PDS

Le Parti démocratique sénégalais (Pds) a sonné la mobilisation des troupes pour exiger la candidature de son leader Karim Wade qui est toujours au Qatar. Ils ont clairement dit hier, dans une conférence de presse que leur candidat va participer à la présidentielle et que toutes les instances du parti n’ont qu’à se tenir prêtes pour une mobilisation dans ce sens.

L’impression générale qui se dégage est que l’histoire se répète pour les libéraux. Car, en 2019, le même Karim avait été écarté de l’élection, ce qui avait tellement irrité son père qu’il avait menacé de brûler les cartes d’électeurs et les bureaux de vote. Sauf qu’à ce moment-là, c’était l’ancien Président lui-même qui était monté au créneau.

Finalement, la médiation du Président guinéen Alpha Condé qui était encore en fonction, a permis d’apaiser la tension. Wade-père qui était invité à Conakry n’a plus fait de déclarations publiques sur le scrutin. Il est en ressorti que le Pds n’a pas non seulement participé à la présidentielle mais qu’il n’a soutenu publiquement et officiellement aucun candidat laissant ainsi le soin à ses cadres et militants d’en décider. Le même scénario pourrait se dessiner. Des médiateurs que ce soit en interne ou au niveau international pourraient intervenir pour apaiser la tension d’autant plus que c’est le Conseil constitutionnel qui, cette fois-ci, porte l’entière responsabilité de l’élimination de Karim sur la base de sa double nationalité supposée au moment du dépôt de son dossier.

Qu’à cela ne tienne, tout indique que le contexte électoral sera encore plus tendu qu’en 2019. Car, en dehors de Karim Wade, au moins une quarantaine de candidats recalés sont dans les mêmes dispositions d’esprit. Bougane Guèye Dany, Docteur Ahdourahmane Diouf, Aminata Touré, et bien d’autres promettent également d’en découdre face à ce qu’ils qualifient de forfaiture. Ces derniers qui ont tenu une conférence de presse ce dimanche, sont dans tous leurs états et disent à qui veut les entendre qu’ils ne vont pas se laisser faire. Car, à les en croire, on va tout droit vers un hold-up électoral. Car, 900 mille personnes seraient délibérément écartées du fichier électoral pour permettre au candidat du pouvoir de gagner.

A cette situation, il faut ajouter celle des ‘’Patriotes’’ dont le candidat est en détention et qu’ils espèrent voir libéré. Une situation confuse dans une situation qui a cependant toutes les apparences de légalité. Le processus électoral suit son cours. Et les candidats retenus ont, pour nombreux d’entre eux, répondu à la convocation de la Direction générale des élections (Dge) ce lundi pour discuter des couleurs et autres.

Autrement dit, malgré le dialogue qui est prôné par certains membres de la Société civile, il est peu probable que le processus soit interrompu. Toutefois, il est à redouter que des tensions ne viennent émailler un processus déjà très contesté. Ce qui, pour beaucoup d’observateurs, fait que le système électoral mérite que l’on le revoie sérieusement et que des correctifs de fond y soient apportés. Il est également à regretter que la Commission électorale nationale autonome (Cena) soit complétement aphone et pratiquement oubliée de tous les acteurs alors qu’elle doit veiller sur tout le processus, en amont et en aval.

Assane Samb