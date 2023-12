PRÉSIDENTIELLE 2024: Pastef Suisse finance la campagne à hauteur de 22 millions FCFA

En perspective de l’élection présidentielle de février prochain, le parti Pastef les Patriotes prépare activement cette échéance électorale. Pastef Suisse n’est pas en reste, ces partisans de Ousmane Sonko ont décaissé 22 millions cfa et un camion pour couvrir la campagne électorale de leur candidat.

A l’occasion du dîner de gala-levée de fonds à Genève, avec la présence de 13 pays. Un succès qui fait suite à la victoire obtenue par cette coordination au niveau de l’union interparlementaire à Genève avec une décision favorable demandant la jouissance des droits civils et politiques du candidat Ousmane Sonko et le respect du principe d’inclusivité au niveau de l’élection présidentielle

Selon le communiqué rendu public, cette coordination dotée de ressources humaines mues par le développement du Sénégal, ne cesse de se distinguer par des actions sociales et citoyennes de nature à conscientiser les masses et à améliorer les conditions de vie des sénégalais.

Pour rappel, Pastef Suisse a soutenu des groupements de femmes dans le volet renforcement des capacités et autonomisation et a pu aider des nécessiteux lors de la pandémie de covid 19. Cette coordination qui se veut dynamique a également appuyé des candidats de Pastef dans 13 communes lors des élections locales. Ce qui fait lui à ces initiateurs que les patriotes sénégalais vivant en Suisse ont le Sénégal en bandoulière et tiennent à la mise en œuvre du projet de société que propose le candidat Ousmane Sonko.