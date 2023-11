Présidentielle 2024 : Ousmane Sonko a déposé sa caution

Après Karim Wade, Thierno Alassane Sall, Anta Babacar Ngom et Cheikh Bamba Dièye, c’est autour d’Ousmane Sonko de déposer sa caution de 30 millions Fcfa. Selon El Malick Ndiaye, cette somme a été déposée ce jeudi par le mandataire national du leader de l’ex-Pastef, Ayib Daffé.

« Le mandataire national Ayib DAFFÉ vient de déposer la caution de 30 millions au niveau de la caisse de dépôts et consignations pour la candidature du président Ousmane SONKO », a publié El Malick Ndiaye, responsable de la communication de l’ex-parti Pastef.

Pour rappel, Ousmane Sonko est actuellement incarcéré et sa participation à la Présidentielle fait débat. Cependant, ce jeudi, son avocat, Me Ciré Clédor Ly, a fait comprendre qu’il est bien électeur et éligible à la prochaine Présidentielle. Selon lui, la Cour Suprême a créé une confusion mais juridiquement, Sonko reste éligible.