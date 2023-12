PRÉSIDENTIELLE 2024: Mamadou Lamine Diallo trouve une explication à l’appétit des candidats 

Le dépôt des déclarations de candidatures bouclé hier a révélé l’importance accordée à la fonction présidentielle par les hommes politiques et autres «indépendants ». Un peu moins de 50 prétendants ont en effet soumis leurs dossiers à l’appréciation du juge constitutionnel qui va arrêter la liste des candidats admis à participer au scrutin du 25 février prochain. Une cinquantaine…la liste est longue et interpelle sans doute sur ce qui fait courir les prétendants à la magistrature suprême. Pour Mamadou Lamine Diallo qui s’y est penché, la réponse est à chercher dans le…gaz.

Dans sa chronique hebdomadaire, intitulée ‘’Questekki’’, le président du Mouvement ‘’Tekki’’, lui-même candidat à la candidature pour la présidentielle, est ainsi revenu sur ce qu’il considère comme une « ruée vers le poste (présidentiel) ». Rappelant que «266 femmes et hommes ont pris un dossier de parrainages pour pouvoir déposer leur candidature à l’élection présidentielle de 2024 », l’honorable député, membre du groupe ‘’Wallu Senegaal’’ explique une partie de cet engouement par «la découverte du gaz».

«Pour nombre de mes compatriotes, la politique est le moyen le plus rapide pour l’enrichissement personnel par l’accaparement des ressources de l’Etat et au foncier du peuple», explique Mamadou Lamine Diallo, supputant que l’arrivée du pétrole et du gaz «multiplie les chances de devenir multimilliardaire à moindre risque.

Les politiciens sont rarement pris pour des faits de corruption». Candidat déclaré à la présidentielle, le leader de Tekki est également revenu sur le système de parrainage instauré pour «rationaliser » les candidatures. « BBY (Benno Bokk Yaakaar, Ndlr) a inventé le parrainage des électeurs pour limiter le nombre de candidats à l’élection présidentielle et même le nombre de listes aux législatives», semble regretter le parlementaire qui attribue une mauvaise note à ce filtre.

«Ayant pratiqué le parrainage, je pense que ce n’est pas la bonne solution», tranche-t-il avant de suggérer «un dispositif institutionnel» dont le rôle serait de «décourager les politiciens prédateurs qui veulent s’accaparer du foncier et de l’argent qui sera en partie planqué dans les comptes offshore». «Moi Président, j’instaure la gouvernance démocratique des ressources naturelles et surtout le président sera justiciable. On doit comprendre que diriger le Sénégal, ce n’est pas un dîner de gala», ajoute Mamadou Lamine Diallo, candidat de la coalition MLD Tekki 2024.