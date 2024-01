Présidentielle 2024: Les jeunes du Parti Démocratique Sénégalais exigent la réintégration de leur candidat

La jeunesse libérale s’est réunie aujourd’hui au Permanence Omar Lamine Badji pour fustiger et dénoncer ce qu’elle appelle une fausse solution légale à un vrai problème. Pour les jeunes libéraux, cette décision est complètement en déphasage avec la volonté populaire qui avait choisi la personne de Karim Meïssa WADE comme le futur président en vue des élections présidentielles.

Écarté de la course pour les prochaines échéances électorales, le parti Démocratique Sénégalais ( PDS) va vivre les pires moments de son histoire. Pour une première fois, cette formation politique n’aura pas de candidat. A quelques semaines des élections, rien n’est encore claire au sein de cette formation politique.

Sur le choix incertain de Karim Wade, les choses semblent encore floues. Ils disent que leur candidat serait le profil idéal car c’est un homme de paix , un homme compétent et ouvert à l’étranger. Ils pensent que Wade fils subit depuis 2012 des violations de ses droits fondamentaux. Aujourd’hui, le droit n’était pas dit car leur candidat a renoncé à sa nationalité depuis 2018 et le nouveau dépôt à L’ambassade de France à Doha et par conséquent le décret ne sont que des éléments montrant la bonne foi de leur candidat de renoncer sa nationalité française.

En prélude de leur conférence de presse les jeunes du pds démarrent les hostilités pour la réintégration de leur candidat qu’ils jugent écarté illégalement sur l’ordre des gens tapis dans l’ombre . Ils sont sortis dans la VDN , brûlés des pneus pour lancer un signal au pouvoir qu’ils ne laisseront pas facilement cette fois éliminer un potentiel candidat par des manœuvres anti démocratique.