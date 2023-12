Présidentielle 2024 : Les femmes de la coalition « Diao 2024 » remettent 8 millions à Mame Boye Diao

Le mouvement national des femmes de la coalition Diao 2024, sous la présidence de Mme Aminata Gassama, s’est déployé hier, dimanche pour procéder à la cérémonie de remise de parrainages plus une enveloppe de 5 millions de FCFA informe un communiqué.

Les femmes de la coalition Diao 2024 ont renouvelé leur engagement et leur volonté par un dépôt de 35.000 parrains. Regroupées au siège de ladite coalition, en présence de leur candidat, El Hadji Mamadou Diao et du délégué national au parrainage, Massene Gueye, ces femmes ont aussi apporté leur soutien financier à leur candidat Mame Boye Diao. Une occasion pour la présidente du mouvement national des femmes, de saluer le «travail fourni par les équipes sur le terrain et d’insister sur la méthode adoptée pour une collecte de parrainages dans la transparence et l’engagement».

La cérémonie a été clôturée par la participation pécuniaire des femmes pour la caution du Président El Hadji Mamadou Diao, candidat de la coalition Diao 2024. Le mouvement a à cet effet, remis une enveloppe de 5 millions de FCFA au Président Diao en guise de contribution. «Ce geste me va droit au cœur. Nous sommes dans un combat où on met les Sénégalaises au cœur de nos préoccupations.

Les femmes ont une place incontournable dans notre société. Aucun changement ne peut se faire sans elles. Les décideurs ont le devoir et l’obligation de les accompagner et de les soutenir», a déclaré El Hadji Mamadou Diao.