Présidentielle 2024: Le Mouvement Africain de la Jeunesse pour l’Équité, l’Unité et le Renouveau Social ( MAJEURS) compte soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye

Le Mouvement africain de la jeunesse pour l’équité, l’unité et le renouveau social (Majeurs), dont la présidente est l’ancienne députée Marieme Soda Ndiaye, a décidé de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Suite à notre rencontre avec le candidat Bassirou Diomaye Faye ce jeudi 25 janvier 2024 au Cap Manuel, et après de larges concertations avec les membres et sympathisants de la plateforme MAJEURS (Mouvement Africain de la Jeunesse pour l’Équité, l’Unité et le Renouveau Social), nous avons décidé de soutenir sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Nous appelons toutes les franges de la population sénégalaise, en particulier les jeunes, à récupérer en masse leurs cartes d’identité et à contribuer à sécuriser le processus électoral.

Ensemble pour un Sénégal meilleur.

Marieme Soda Ndiaye, Présidente MAJEURS.