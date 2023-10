Présidentielle 2024: La question des parrainages reste controversée à cinq mois des élections

« Au dernier pointage, le 3 octobre, nous étions à 206 retraits de fiches » a rapporté mercredi à BBC Afrique, Biram Sene, un responsable de la DGE. C’est cette fiche qui permettra aux potentiels candidats, de solliciter des parrainages sur le terrain, afin de voir leurs candidatures validées, pour concourir à la prochaine présidentielle.

Sinon, le candidat aura besoin des signatures de 8 % des députés dont le mandat est en cours à l’assemblée Nationale, à défaut d’avoir 20 % de maires et présidents de conseils départementaux. Concrètement, cela fait entre 44.231 et 58.975 signatures d’électeurs venant de 7 régions sur les 14 que compte le pays, avec un minimum de 2 000 par région, pour ceux qui auront choisi de solliciter les électeurs. Pour ceux qui choisissent les élus, ils ont besoin de 13 députés ou 120 maires et présidents de conseils départementaux.

Pourquoi les parrainages restent controversés au Sénégal ?

« C’est un processus inéquitable », ajoute-t-elle, faisant référence à l’opération en cours. C’est la résultante du dialogue du président Macky Sall, fulmine l’ancienne première ministre. « Ce qui fait que pour certains on demande 13 députés, pour d’autres on demande plus de 50 mille signatures. Or, la loi devrait être impersonnelle. »

Depuis la réintégration en 2018 de cette étape dans la constitution des dossiers de candidatures dans le code électoral sénégalais, l’opposition la considère comme une stratégie du pouvoir pour éliminer les opposants. D’abord parce que très peu de candidats réussissent à traverser cette étape des parrainages. Lors de la dernière présidentielle tenue en 2019, seuls 5 candidats ont réussi à passer par les mailles de ce filet.

Pourtant ils étaient au départ 129 à l’assaut des parrainages. 27 ont réussi à déposer des dossiers, 19 ont été rejetés par le conseil constitutionnel, pour n’en retenir que 5, dont l’ex-parti Pastef de Ousmane Sonko qui ne pourra pas être sur la ligne de départ en février prochain.