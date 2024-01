Présidentielle 2024 : La liste des 20 candidats validés

Le Conseil constitutionnel valide 20 candidatures, écarte celles de Karim Wade et Ousmane Sonko.

Le Conseil constitutionnel a publié samedi soir la liste définitive des candidats pour la présidentielle du 25 février. Vingt candidats seront dans la course. La candidature de Karim Wade, qui avait été validée dans un premier temps est finalement rejetée à cause de sa double nationalité. Ousmane Sonko est aussi définitivement écarté de la course. En revanche, plusieurs de ses lieutenants de l’ancien parti Pastef seront bien candidats.

Voici la liste définitive des 20 candidats à l’élection présidentielle :

1) Boubacar CAMARA

2) Cheikh Tidiane DIÈYE

3) Déthic FALL

4) Daouda NDIAYE

5) Habib SY

6) Khalifa Ababacar SALL

7) Anta Babacar NGOM

8) Amadou BA

9) Rose WARDINI :

10)Idrissa SECK

11)Aliou Mamadou DIA.

12)Serigne MBOUP

13)Papa Djibril FALL ;

14)Mamadou Lamine DIALLO;

15)Mahammed Boun Abdallah DIONNE

16)EL Hadji Malick GAKOU

17)Aly Ngouille NDIAYE

18)El Hadji Mamadou DIAO

19) Bassirou Diomaye Diakhar FAYE