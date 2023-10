PRÉSIDENTIELLE 2024: La COJER de Kanel appelle à l’unité pour le triomphe de BBY

La convergence des jeunes républicains de Kanel (COJER ) se prononce sur la situation politique du pays. Dans un communiqué rendu public, cette instance jeune de l’APR magnifie le remaniement ministériel, avec des entrées et des sorties du gouvernement.

Selon leur coordinateur, Houdou Boubou Dia, malgré un contexte politico-socio-économique difficile, il a fait un choix et formé une équipe solide pour poursuivre les performances du PSE et mener notre coalition, Benno Bokk Yakaar vers la victoire dès le premier tour de la prochaine élection présidentielle leur candidat, Amadou BA.

« En ma qualité de coordonnateur de la COJER départementale, je félicite et encourage le ministre Mamadou Talla pour la confiance placée en sa personne pendant ces 12 années de règne, dit-il. Il n’a pas manqué de féliciter Daouda Dia pour sa nomination en tant que Ministre de l’Elevage et des Productions Animales. » Nous lançons à cet effet un appel d’unité à tous les responsables et militants pour permettre à notre coalition de triompher au soir du 25 février 2024 et de poursuivre les ambitieux programmes du Président de la République Macky Sall », martèle-t-il.

Et de poursuivre : »Sur ce, je convie tous les camarades à plus de résilience dans l’action politique ». Le coordinateur de la Cojer de Kanel donne l’assurance que la jeunesse qu’il coordonne, ne compte céder aucune parcelle à l’opposition. « Nous allons démontrer comme dans les échéances électorales passées que le département de Kanel reste le titre foncier de la coalition Benno Bokk Yakaar », conclut-il.