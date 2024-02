PRESIDENTIELLE 2024: KHALIFA SALL « Tout le monde sait qu’il y aura un second tour dans ce scrutin»

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, l’un des 20 candidats dont la candidature a été validée par le conseil constitutionnel pour participer au scrutin du 25 février. En toute confiance avec ces 24 ans d’expérience, le leader de Taxawu Sénégal se dit « certain de se qualifier pour le second tour de la prochaine présidentielle » et peu importe le candidat qu’il aura en face.

« Tout le monde sait qu’il y aura second tour, c’est la réalité du moment et je sais que j’y serai peu m’importe celui que j’aurai en face de moi », a soutenu l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall dans un entretien accordé à RFI et France24. A en croire au leader de Taxawu Sénégal, le second tour est la réalité politique du moment et il est inévitable vu le nombre de candidats (20). Selon lui une élection n’a jamais été aussi ouverte. Cependant Khalifa Sall n’envisage pas d’alliance avec Yewwi Askan Wi.

Interrogé sur ses relations distendues, au sein de l’opposition au Sénégal, avec Ousmane Sonko, Khalifa Sall affirme qu’ « il n’y a pas rupture, mais que chacun suit sa voie. » « Yewwi avait des statuts, des textes de code de conduite et des règles et nous avons été respectueux de ces règles. Il respecte ma position comme je respecte la sienne, parce que pour aller au dialogue, c’est une décision de chaque formation politique de la coalition. On n’a jamais dit, dans le texte de Yewwi, qu’il fallait une décision unanime pour aller au dialogue ou pas. Surtout que pour l’élection présidentielle, chacun a le droit d’être candidat ou non. Donc ce sont des choix que nous avons faits et que nous assumons. En juin dernier, j’ai accepté d’aller au dialogue national initié par le président Macky Sall, parce que je crois au dialogue politique. J’ai même accepté de dialoguer quand j’étais en prison » a-t-il soutenu pour confirmer son appartenance à l’opposition.

Pour le cas Karim Wade, Khalifa Sall se dit être, « solidaire de tous les combats que nos amis, nos frères et nos camarades de lutte mènent pour préserver, protéger leurs droits. Karim doit participer, devait participer à cette élection. Qu’il puisse se battre aujourd’hui est normal et nécessaire et compréhensible ».

Rejetant toute idée de report de l’élection, il ne trouve aucune raison valable qui pourrait justifier un report, le leader de Taxawu n’envisage pas non plus profiter de cette situation pour attirer des électeurs potentiels de Karim Wade, notamment ceux qui ne veulent plus du régime en place, et ceux qui ont peur de Ousmane Sonko, car dit-il : « Karim Wade se bat, il ne faut pas qu’on ait un comportement de charognard. »