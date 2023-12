Présidentielle 2024 : Dr Abdourahmane Diouf a déposé sa caution

La Coalition Abdourahmane 2024 a procédé ce vendredi au dépôt de la caution du candidat Dr Abdourahmane Diouf s’élevant à 30 millions de F CFA pour l’élection présidentielle de février 2024 à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Amadou Sow, mandataire national de la Coalition Abdourahmane 2024, a dirigé une forte délégation du parti AWALE et des alliés, pour accomplir cette démarche.

« C’est l’occasion pour moi de féliciter et de remercier tous nos militants, les Jambar, nos sympathisants et les sénégalais, qui ont participé à la caution. Les efforts consentis sont réels. Ils sont reconnus. Mais, le plus dur est à venir. Mais aussi, le meilleur est à venir », informe le leader de la Coalition Abdourahmane 2024.

Le leader politique Dr Abdourahmane Diouf a fait une déclaration extraordinaire sur les prochaines échéances électorales de 2024. Selon lui, il n’y a aucun candidat qui peut passer au premier, c’est impossible.