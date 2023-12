Dr Abdourahmane Diouf fait aussi focus sur Février 2024, déposant sa candidature dimanche au Conseil constitutionnel. Et c’est avec plaisir que le leader du parti Awalé en informe ses compatriotes.

