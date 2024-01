Présidentielle 2024: Bougane Gueye Dany écarté par le parrainage

Le président de la coalition Guem Sa Bopp n’a pas été retenu parmi les candidats qui devaient passer le second tour des parrainages ce mardi. Bougane Gueye Dany, après 2019, se voit encore écarté par le système du parrainage.

Après le contrôle de son dossier, il n’a validé que 28476 sur les 44231 requis. Le président de la coalition Guem Sa Bop voit encore sa chance de participation à une élection présidentielle lui échapper. Parmi les huit (8) candidats éliminés, ce mardi, de la course de la présidentielle du 25 février 2024, il y a Bougane Guèye Dani.

Le cas du journaliste-politique attire l’attention de plus d’un pour avoir toujours été recalé à cette étape visiblement fatidique pour lui. « Plus Macky Sall me fait subir l’injustice, plus cela est un carburant qui me motive » , a réagi le Président du mouvement Geum sa bopp quelques instants seulement après que son dossier de candidature a été invalidé. Continuant son argumentaire, Bougane Gueye Dany est catégorique : « Ensemble on va dégager ce système et les homme qui dirigent ce système » .

A rappeler que la candidature du leader de la coalition Geum sa bopp a été finalement invalidée après son deuxième passage au Conseil constitutionnel. Bougane Gueye Dany a validé 28.276 parrains après son deuxième passage devant la commission de contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. C’est clair, il n’a pas atteint le minimum de 44231 requis.